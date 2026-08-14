Bermúdez se lanza en contra de Javier May

El exsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, presentó una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en contra el gobernador Javier May Rodríguez, por supuestamente vulnerar su derecho a la presunción de inocencia mediante declaraciones públicas sobre las investigaciones penales que enfrenta.

La queja de Bermúdez Requena fue presentada desde el Centro Federal de Reinserción Social número 1, Altiplano, donde permanece en prisión preventiva, bajo acusaciones asociadas a su supuesto liderazgo en la estructura del grupo delictivo La Barredora.

El dato: DESDE LA CÁRCEL, Bermúdez negó ser líder de La Barredora, en una carta dirigida a la opinión pública en la que denunció ser víctima de persecución política y mediática.

De acuerdo con el medio digital Xpectro FM, el exfuncionario busca que el organismo analice los pronunciamientos del mandatario estatal y, en su caso, determine si hubo una afectación a sus derechos humanos.

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La queja interpuesta tiene como eje tres momentos en los que el gobernador se refirió públicamente a Bermúdez Requena y que, según el exjefe de la Policía, constituyen un juicio anticipado sobre su responsabilidad penal.

La primera ocurrió el 13 de noviembre de 2024, cuando May Rodríguez fue cuestionado sobre quién comandaba La Barredora. Según el documento, respondió que “todos saben” quién lo comandaba y, ante la mención de Hernán Bermúdez, respondió afirmativamente.

3 órdenes de aprehensión hay contra el exfuncionario

El segundo episodio ocurrió el 22 de septiembre de 2025. Según la denuncia, el gobernador afirmó que en la investigación contra Bermúdez Requena “se tiene que saber la verdad, por muy dura que sea”, y señaló que los procedimientos penales formaban parte de las acciones de su gobierno.

El tercer pronunciamiento ocurrió el 31 de marzo de 2026. La queja refiere que May declaró que no se descartaban nuevas imputaciones contra Bermúdez Requena y que existía información y pruebas para integrar nuevos argumentos derivados de nuevas denuncias.

“En su denuncia de 11 páginas, precisa los momentos en los que el gobernador Javier May ha sido un juez de facto, calificándolo y juzgándolo en sus declaraciones ante los medios de comunicación”, explicó el portal.

Apenas el pasado 13 de abril, el exsecretario de Seguridad estatal fue vinculado a proceso por su probable responsabilidad en el delito de peculado y siete días antes había sido vinculado a proceso por el delito de desaparición forzada.

Al acusado le fue ratificada en ese momento la medida cautelar de prisión preventiva justificada, por lo que permanece recluido en El Altiplano.

En un comunicado, la Fiscalía General del Estado de Tabasco informó que, tras analizar los argumentos de las partes, el juez de control resolvió la vinculación a proceso por el delito de peculado, previsto y sancionado en el artículo 243 del Código Penal, que contempla sanciones que pueden ir aproximadamente de 2 a 14 años de prisión, además de multa e inhabilitación para desempeñar cargos públicos, dependiendo del monto de lo sustraído y las circunstancias del caso.

QUEJA del exfuncionario ante el organismo garante, expuesta en el sitio Xpectro FM. ı Foto: Especial