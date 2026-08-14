Cae padrastro de niña embarazada

LA IMAGEN del detenido fue presentada ayer ante la opinión pública.

LUEGO de que la Presidenta Claudia Sheinbaum manifestó que debe haber justicia en el caso de la niña de 11 años que tuvo un embarazo tras ser abusada por un familiar en Matamoros, Tamaulipas, la fiscalía estatal dio a conocer que fue detenido Sirenio “N”, por el delito de violación equiparada agravada.

El mandato fue librado por el juez de control de la Tercera Región Judicial.

Una vez ejecutada la aprehensión, Sirenio “N”, a quien se le identifica como padrastro de la víctima, quedó a disposición de la autoridad correspondiente, con el fin de continuar el proceso penal.

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Ayer, la mandataria federal dijo que se invitará a la conferencia matutina a la subsecretaria de las Mujeres, Ingrid Gómez, para que informe sobre la estrategia para prevenir el embarazo adolescente.

“Podemos invitar a Ingrid, en lo que se integra Laura Itzel Castillo”, comentó.

Recientemente, se dio a conocer que la pequeña fue internada en el Hospital de Zona Número 13 del Instituto Mexicano del Seguro Social para ser sometida a una interrupción legal del embarazo.

El procurador de la Defensa de las Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema DIF Matamoros, Héctor Hugo Gutiérrez Treviño, mencionó que el DIF Matamoros asumió la guardia y custodia de la menor para salvaguardar su integridad.