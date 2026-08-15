Detienen a secretario de Seguridad de Atlixco por abuso de autoridad y cohecho

Fue detenido Antonio Hernández Pacheco, secretario de Seguridad Ciudadana del municipio de Atlixco, Puebla, por su presunta responsabilidad en los delitos de abuso de autoridad, cohecho e incumplimiento de un deber legal.

En un escueto comunicado, la Fiscalía General del Estado de Puebla únicamente informó que la aprehensión del funcionado ocurrió el pasado 14 de agosto. En tanto, el reporte del Registro Nacional de Detenciones, detalla que fue detenido en la colonia Exhacienda San Agustín, en inmediaciones de la autopista Vía Atlixcáyotl.

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) formuló imputación contra Antonio N., por su probable responsabilidad en los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de un deber legal, así como cohecho. #FiscalíaInforma https://t.co/w18Jq5w3TJ pic.twitter.com/9MINERvvhs — FGE Puebla (@FiscaliaPuebla) August 15, 2026

Juez impone prisión preventiva a funcionario de Atlixco

Tras ser detenido, Hernández Pacheco fue trasladado a la Casa de Justicia de la Región Judicial Centro-Poniente con sede en Atlixco, donde quedó a disposición de un juez de control.

Al respecto, la fiscalía poblana agregó que, tras una audiencia inicial en la que solicitó la vinculación a proceso, la autoridad judicial impuso al imputado la medida cautelar de prisión preventiva justificada.

Debido a que la defensa legal del funcionario solicitó la duplicidad del término constitucional, el juez fijó la continuación de la audiencia para el próximo miércoles 19 de agosto, durante la que se definirá su situación jurídica.

Antonio Hernández Pacheco, secretaria de Seguridad Ciudadana de Atlixco, Puebla. ı Foto: Ayuntamiento de Atlixco

‘Está garantizada la seguridad’, asegura alcaldesa

Previamente, la presidenta municipal de Atlixco, Ariadna Ayala Camarillo, confirmó la “detención de algunas personas” tras una persecución derivada de un posible asalto. Entre los detenidos, presuntamente, se encontraba Antonio Hernández Pacheco.

Sin embargo, la alcaldesa dijo desconocer el motivo de la detención y adelantó que nombraría “de manera inmediata” a un encargado de despacho, aunque aclaró que, según la estructura municipal, el director de Seguridad Ciudadana, Juan Manuel Bravo Baxil ocuparía el cargo de manera interina.

“Definitivamente por eso hay un organigrama y entra en funciones el director, desde luego, recorriendo la estructura y está garantizada la seguridad. (...) El director [de Seguridad Ciudadana] tendría que asumir las funciones y, bueno, se nombraría a alguien encargado de despacho. Tiene que ser de manera inmediata”, declaró en entrevista con medios de comunicación.

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cehr