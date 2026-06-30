¿Quién es el árbitro del partido México vs Ecuador?

La Selección Mexicana tomó ventaja de 2-0 sobre Ecuador en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 y dio un paso importante rumbo a los octavos de final. El equipo de Javier Aguirre dominó gran parte del primer tiempo y logró reflejar su superioridad en el marcador.

Además de las acciones ofensivas del Tricolor, el arbitraje también se convirtió en tema de conversación entre los aficionados. El esloveno Slavko Vinčić protagonizó una de las decisiones más comentadas al decretar la pausa de hidratación en un momento en el que se esperaba la amonestación de un futbolista, una situación que generó diversas reacciones en redes sociales.

Con el nombre del silbante acaparando parte de la conversación durante el encuentro, muchos aficionados comenzaron a preguntarse quién es Slavko Vinčić, el árbitro elegido por la FIFA para dirigir uno de los partidos más importantes de la ronda de dieciseisavos de final del Mundial 2026.

¿Quién es Slavko Vinčić, el árbitro del México vs Ecuador?

Mientras México se fue al descanso con ventaja de 2-0 sobre Ecuador, otro de los protagonistas del encuentro fue el árbitro esloveno Slavko Vinčić, cuyas decisiones durante el primer tiempo también generaron conversación entre los aficionados.

Vinčić fue designado por la FIFA para impartir justicia en el encuentro que se disputa en el Estadio Ciudad de México y se convirtió en el primer árbitro europeo en dirigir un partido de la Selección Mexicana durante el Mundial 2026.

En los tres compromisos de la fase de grupos, el Tricolor había sido dirigido por silbantes sudamericanos.

Nacido en Maribor, Eslovenia, el árbitro de 46 años forma parte de la lista internacional de la FIFA desde 2010 y es considerado uno de los jueces con mayor prestigio del futbol europeo.

El árbitro que estamos viendo sin sacar las tarjetas amarillas necesarias se llama Slavko Vincic, de 45 años.



En 2020 fue detenido en Bosnia-Herzegovina durante una redada contra una organización de prostitución, drogas y armas. En el operativo, se secuestraron cocaína, armas… pic.twitter.com/sZaQEXQK8S — Arlin Medrano (@arlinmedrano_) July 1, 2026

Su trayectoria supera los 500 partidos oficiales y ha estado presente en torneos como la Eurocopa, la UEFA Champions League, el Mundial de Clubes, el Mundial de Qatar 2022 y ahora la Copa del Mundo de 2026.

Uno de los momentos más importantes de su carrera llegó en 2024, cuando fue elegido para dirigir la final de la UEFA Champions League entre Real Madrid y Borussia Dortmund, una de las designaciones más importantes para cualquier árbitro a nivel internacional.

Aunque será la primera ocasión que arbitre un partido oficial de la Selección Mexicana, Vinčić ya conoce el futbol nacional. En 2025 fue el encargado de impartir justicia en el empate entre Monterrey y River Plate durante el Mundial de Clubes. Además, el duelo entre México y Ecuador representa su tercer partido en el Mundial 2026, luego de dirigir los encuentros entre Brasil y Marruecos, así como Jordania y Argelia.

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MSL