Slavko Vincic es designado para el México vs Ecuador; el primer árbitro europeo en silbarle al Tricolor

La FIFA poco a poco va designando a los árbitros para cada partido del Mundial 2026 y, a dos días del compromiso entre México y Ecuador, el organismo decidió al silbante que impartirá justicia en el duelo que se va a llevar a cabo en el Estadio Ciudad de México.

Slavko Vincic, silbante esloveno, será el que se presente junto a su cuerpo arbitral en el encuentro entre la Selección Mexicana y la Tricolor. Es el primer partido del conjunto de Javier Aguirre en el que no participa un juez centroamericano, ya que en los tres compromisos de fase de grupos se designaron a árbitros de la Conmebol, un brasileño, un argentino y un uruguayo.

The match officials for @FIFAWorldCup matches 77, 78 and 79 have been appointed. 🤝 — FIFA (@FIFAcom) June 28, 2026

¿En qué partidos del Mundial 2026 ha participado Slavko Vincic?

La FIFA convocó a un cuerpo arbitral de 170 colegiados, de los cuales 52 son árbitros centrales, 88 silbantes asistentes y 30 jueces en el VAR. De los 52 antes mencionados, varios de ellos han participado en dos partidos en la fase de grupos del torneo internacional.

Slavko Vincic debutó en esta justa impartiendo justicia en el Brasil vs. Marruecos, compromiso que terminó 1-1 en la cancha del Estadio Nueva York/Nueva Jersey. El segundo partido al que fue designado el esloveno fue al Jordania vs. Argelia, en el que la escuadra africana ganó 2-1 con goles de Ahmed Nadhir Benbouali y de Amine Gouiri.

Ahora es el turno de que lleve las acciones de un compromiso de dieciseisavos de final entre uno de los anfitriones y Ecuador. En caso de que Slavko Vincic haga un buen trabajo en el Estadio Azteca, podría volver a ser designado en fase de eliminación directa de la Copa del Mundo 2026.

¡Incondicionales, tenemos rival definido! 😤🏟️



Nos mediremos en Dieciseisavos de Final a Ecuador para buscar el siguiente paso en nuestra casa. 🇲🇽🆚🇪🇨#SomosMéxico y nos vemos el martes para dejarlo todo en la cancha. 💚🤍❤️ pic.twitter.com/I7G25ZPyvW — Selección Nacional (@miseleccionmx) June 27, 2026

El equipo de Javier Aguirre quedará par la historia de la Selección Mexicana

La Selección Mexicana llegó a la Copa del Mundo 2026 sin convencer a la afición al tener resultados un tanto grises en los partidos amistosos previos al Mundial de la FIFA, pero parece que después de la inauguración el chip de la fanaticada azteca cambió por completo.

De igual forma, los resultados conseguidos por el equipo de Javier Aguirre comenzaron a convencer a los fans, ya que salían a las calles después de cada victoria y los 26 futbolistas que están participando este año en el torneo quedarán para la historia de la Selección Mexicana.

En toda la historia de la Copa del Mundo, México nunca había terminado con nueve puntos de nueve posibles y este año lo consiguieron con Javier Aguirre al frente del equipo. Además de que aún no tienen goles en contra y la afición espera que siga así durante la fase de eliminación.

DCO