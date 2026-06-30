Las breves del Mundial 2026

ENTRENAN EN UN ESTADIO EN RUINAS

ENTRENAN EN UN ESTADIO EN RUINAS ı Foto: Captura de video

LA SELECCIÓN de Suecia sorprendió durante la recta final de la fase de grupos, cuando se viralizó un video en el que se puede ver a la escuadra europea realizando su entrenamiento en un estadio en ruinas. En las imágenes se capta a los futbolistas en el terreno de juego y al fondo se ven las gradas sin terminar. Algunos aficionados mostraron su descontento con los organizadores al no tener las instalaciones pertinentes para el torneo internacional, aunque a los jugadores no les afectó este tema y continuaron con sus ejercicios.

“Y SE MARCHÓ Y A SU BARCO LE LLAMÓ LIBERTAD”

“Y SE MARCHÓ Y A SU BARCO LE LLAMÓ LIBERTAD” ı Foto: Captura de video

UNA FAN canadiense se convirtió en protagonista involuntaria del partido entre Canadá y Sudáfrica por los dieciseisavos de final del Mundial 2026, luego de que perdiera su teléfono celular mientras participaba en la tradicional “ola” en las tribunas. La escena ocurrió durante el segundo tiempo, cuando el encuentro atravesaba un momento de pocas emociones y los aficionados comenzaron a animarse en las gradas. Al levantarse para extender los brazos, la mujer olvidó sujetar su celular, que salió disparado desde su lugar ante su mirada de sorpresa.

HASTA EL GALLO SALIÓ A CELEBRAR POR MÉXICO

HASTA EL GALLO SALIÓ A CELEBRAR POR MÉXICO ı Foto: Captura de video

LA AFICIÓN azteca le sigue ganando a la Inteligencia Artificial en esta Copa del Mundo 2026. Durante uno de los tantos festejos que la fanaticada anfitriona ha protagonizado, una persona llevó a un gallo, que se convirtió en la figura y el furor en redes sociales. El animal no desentonó en las celebraciones, pues tenía bien puesta la playera del Tricolor y la gente alrededor estaba saltando junto al emplumado, que fue levantado por su dueño y los asistentes también empezaron a gritar: “El gallo, el gallo, el gallo”.

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SURCOREANO ADVIERTE QUE EL MUNDO PUEDE EXPLOTAR

SURCOREANO ADVIERTE QUE EL MUNDO PUEDE EXPLOTAR ı Foto: Captura de video

EL TRICOLOR ilusiona a sus seguidores con ser campeones del mundo, pero un fanático de Corea del Sur pide que no dejen que la Selección Nacional levante el título internacional, esto por el bien de las nuevas generaciones, ya que el hincha asegura en un video que, en caso de que esto ocurra, el mundo puede explotar. “FIFA, México no puede ganar la Copa del Mundo; lo que sea que tengas que hacer, arreglar el partido, poner malos árbitros. Porque, ¿sabes lo que pasará si gana el Mundial? El mundo explotará.

SE BURLAN DE LOS VIKINGOS

SE BURLAN DE LOS VIKINGOS ı Foto: Captura de video

TRAS la victoria de Francia sobre Noruega en la última jornada de la fase de grupos, un fan en las gradas del estadio captó el momento justo en el que un sector del recinto que estaba repleto de la barra de Les Blues comenzó a realizar el famoso “remo vikingo”, el cual se ha viralizado en esta edición del certamen, pero los aficionados franceses lo utilizaron como una burla contra los nórdicos tras conseguir los tres puntos para ser líderes de su grupo.

CONVIRTIÓ SU CABEZA EN UNA ESFÉRICA DE FUTBOL

CONVIRTIÓ SU CABEZA EN UNA ESFÉRICA DE FUTBOL ı Foto: Captura de video

EL MUNDIAL ha dejado momentos únicos dentro y fuera del campo de juego. En esta ocasión, una chica colombiana se volvió viral en redes sociales por convertir su cabeza en el balón de la Copa del Mundo, el Trionda. Daniela Arango compartió el detrás de cámaras de su transformación para ser la esférica del torneo por un día. En las imágenes se puede ver cómo le ponen un tipo casco que ya trae el diseño de la pelota y después comienzan con el maquillaje para darle los últimos detalles al disfraz; además trae un saco puesto con las banderas de los participantes.