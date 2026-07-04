Expertos plantean enfoques para mejor gestión de festejos en Mundial

La euforia por el pase de la Selección Mexicana a los octavos de final de la Copa del Mundo y la posibilidad de su eventual triunfo ante Inglaterra el próximo domingo ha puesto en alerta a las autoridades por la gestión de aglomeraciones, particularmente en el Ángel de la Independencia, que suele ser epicentro de la celebración nacional.

Expertos en protección civil consultados por La Razón advirtieron que los incidentes que se han registrado en las victorias previas de México, son evitables y deben servir para que las autoridades tomen nota y atiendan los aspectos que han quedado comprometidos, para salvaguardar la integridad de quienes acudan a ver las transmisiones y a celebrar, en caso de un triunfo, en un ambiente seguro.

El Tip: EL gobierno capitalino reportó que el triunfo de la Selección Mexicana sobre Ecuador congregó a un millón de aficionados en el Ángel de la Independencia y Reforma.

Para Rafael Moya Saavedra, maestro en Gestión Integral del Riesgo, el Ángel de la Independencia representa desde el Mundial de 1986 el punto natural donde convergen miles de aficionados para celebrar o lamentar los resultados de la Selección Mexicana o de cualquier otro evento que genere orgullo.

El especialista consideró que las autoridades pueden impedir el ingreso de más personas, una vez alcanzado el límite de seguridad.

A su juicio, el operativo del próximo domingo debe contemplar cierres estratégicos de estaciones del Metro, como Insurgentes, restricciones de acceso desde Circuito Interior y otras vialidades, bloqueos graduales conforme aumente la concentración y una coordinación permanente entre dependencias para administrar los flujos peatonales.

Los especialistas señalaron que la Ciudad de México sí cuenta con lineamientos oficiales para organizar eventos masivos, por ejemplo, que todos los eventos organizados por autoridades deben contar con un programa especial de protección civil, que las medidas preventivas deben implementarse al menos 90 minutos antes del inicio del evento y que, en caso de emergencia, las calles que confluyen al sitio deberán convertirse en rutas de evacuación.

Los expertos consultados coincidieron en que, en este tipo de concentraciones masivas, el Gobierno local puede recurrir a los manuales de procedimientos que se utilizan en la extensa experiencia de la Ciudad de México, como la peregrinación anual a la Basílica de Guadalupe, la representación de Semana Santa en Iztapalapa, conciertos y carreras deportivas sobre Paseo de la Reforma.

Fausto Lugo García, exsecretario de Protección Civil de la Ciudad de México, recomendó que las pantallas instaladas para seguir el partido se conviertan en una herramienta para distribuir a la población, siempre que cada una tenga un operativo propio de seguridad.

“Las pantallas juegan a favor porque distribuyen la afluencia, pero eso sólo funciona si el operativo está amarrado y controlado con personal suficiente”, señaló.

Lugo García señaló que con miras al partido del próximo domingo, el personal debe poner atención en los incidentes que ocurrieron en las recientes experiencias, como atropellamientos provocados por vehículos o motocicletas que intentan cruzar zonas saturadas; aglomeraciones que impiden la movilidad; estampidas ocasionadas por movimientos bruscos de la multitud; cuadros de asfixia por compresión, cuando las personas quedan atrapadas sin posibilidad de moverse, o retrasos en la atención médica por la dificultad para ingresar con ambulancias.

Para Roberto Cañas, presidente de la Asociación de Postgraduados en Gestión de Riesgos y Protección Civil, la prevención no puede quedar sujeta a recomendaciones. “En prevención tenemos que ser muy drásticos; en la prevención no se solicita, no se pide, se ordena y se aplica, para que puedas salvar vidas”.

Cañas sugirió el uso de la tecnología, como mapas de calor para conocer en tiempo real la densidad de personas; monitoreo mediante cámaras inteligentes; alertas masivas enviadas a teléfonos celulares; sistemas de conteo de aforo e información inmediata para redirigir a los asistentes hacia otros puntos de reunión.

Estas tecnologías, señaló, permiten anticipar escenarios críticos antes de que una multitud alcance niveles peligrosos.

El presidente de la asociación sobre gestión de riesgos remarcó que la discusión en estos momentos ya no debe centrarse en el número de policías desplegados, sino en la capacidad para administrar el movimiento de cientos de miles de personas.

“Controlar accesos, establecer rutas de evacuación, limitar aforos, desplegar personal médico desde antes del encuentro y utilizar herramientas tecnológicas podrían marcar la diferencia entre una celebración ordenada y una emergencia”, dijo.