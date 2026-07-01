Prevén lluvias muy fuertes y vientos intensos en 12 estados; activan protocolos preventivos

Autoridades federales, estatales y municipales mantienen activos los protocolos preventivos y de atención ante el pronóstico de lluvias muy fuertes, vientos intensos y oleaje elevado en distintas regiones del país, informó la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC).

Para este miércoles, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé precipitaciones de 50 a 75 milímetros en Chihuahua, Durango, Sinaloa, Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Oaxaca, Chiapas, Veracruz y Tabasco.

Esos acumulados pueden provocar encharcamientos, aumento en ríos y arroyos, además de deslaves en zonas bajas y montañosas, de acuerdo con el reporte difundido por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

También se esperan lluvias fuertes, de 25 a 50 milímetros, en Nayarit, Zacatecas, Aguascalientes, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Guerrero, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Se mantiene el pronóstico de #Chubascos y #Lluvias de fuertes a muy fuertes en gran parte de #México.



Revisa más detalles del #Pronóstico a 96 horas, aquí. ⤵️https://t.co/9TaD34fWfC pic.twitter.com/W1hveGMVLb — CONAGUA Clima (@conagua_clima) July 1, 2026

La CNPC llamó a la población a “no cruzar ríos, arroyos, vados o zonas inundadas”, ni a pie ni en vehículo, debido al riesgo de arrastre por la fuerza del agua.

Rachas de viento de 50 a 70 kilómetros por hora afectarán el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, así como zonas de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. En Sonora, Chihuahua, Zacatecas y San Luis Potosí, el viento alcanzará de 40 a 60 kilómetros por hora.

Ante las ráfagas, Protección Civil pidió fijar objetos en techos, ventanas y balcones, entre ellos macetas, láminas o antenas, para reducir riesgos por desprendimientos.

Por otra parte, el fenómeno de mar de fondo generará oleaje de uno a dos metros en la costa occidental de Baja California y en los litorales de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Quintana Roo.

Como medida preventiva, las autoridades recomendaron mantenerse lejos de la franja costera y escolleras, atender las banderas de advertencia y seguir las indicaciones de capitanías de puerto sobre navegación y actividades acuáticas.

Protección Civil pidió consultar solo fuentes oficiales del Gobierno de México, el SMN y las unidades estatales o municipales ante cambios en el pronóstico.

⚠️@SEMAR_mx informa cierre de puertos debido a condiciones meteorológicas:



🌊Océano Pacífico🌊



⛵ - Embarcaciones menores:

🔹 Sonora: Guaymas y Puerto Peñasco.



🔴Atiende las recomendaciones de autoridades. Evita riesgos en actividades marítimas, turísticas y ribereñas.… pic.twitter.com/QRm6fPUhAE — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) July 1, 2026

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LMCT