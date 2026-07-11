Metro y Metrobús CDMX modifican servicio este domingo 12 de julio por el Medio Maratón

Metro y Metrobús modifican operaciones para este domingo 12 de julio por el medio Maratón.

Debido a la edición 19 del Medio Maratón de la Ciudad de México, que se realiza este domingo 12 de julio, el Metro y el Metrobús anunciaron modificaciones en sus rutas y horario de servicio.

Para que los ajustes no te tomen por sorpresa, en La Razón de México te compartimos los cambios previstos en ambos medios de transporte que operan en la capital mexicana.

Metrobús: estaciones cerradas y horarios

Línea 1

De 05:00 a 09:00 horas:

Estaciones sin servicio:

Reforma

Hamburgo

Ruta Indios Verdes - Pueblo Sta. Cruz Atoyac.

Estaciones en servicio:

Indios Verdes a Plaza de la República

Insurgentes a El Caminero

Línea 3

De 05:00 a 09:00 horas:

Estaciones sin servicio:

Mina

Hidalgo

Juárez

Balderas

Estaciones en servicio:

Tramo Tenayuca a Buenavista III

Tramo Cuauhtémoc a Pueblo Sta. Cruz Atoyac

Línea 4, Ruta Norte

De 05:00 a 09:00 horas:

Estaciones sin servicio:

Tramo Buenavista IV a Bellas Artes

Estaciones en servicio:

Tramo de Teatro Blanquita a San Lázaro

Ruta hacia Alameda Oriente

Línea 4, Ruta Sur

De 05:00 a 09:00 horas:

Estaciones sin servicio:

Tramo de Buenavista IV a Amajac

Estaciones en servicio:

Tramo de Defensoría Pública a San Lázaro

Servicio a Terminal 1 y Terminal 2

Línea 7

De 05:00 a 14:00 horas:

Estaciones sin servicio:

Tramo de Hidalgo a Campo Marte

Ruta Alameda Tacubaya - Glorieta Cuitláhuac

Estaciones en servicio:

Tramo Indios Verdes a Hospital Infantil La Villa

Tramo Indios Verdes a Glorieta Violeta

⚠️ ¡Prevé tu trayecto!



Este domingo 12 de julio, por el Medio Maratón, el servicio tendrá modificaciones de las 5:00 a las 9:00 horas en las Líneas 1, 3 y 4; y de las 5:00 a las 14:00 horas en la Línea 7.



Recuerda que el paso de las unidades es sujeto a la condiciones viales.… pic.twitter.com/kYUkXeEhBk — Metrobús CDMX (@MetrobusCDMX) July 10, 2026

Metro ajusta horario de servicio por el Medio Maratón

En tanto, para apoyar en el traslado gratuito de participantes del Medio Maratón, el el Metro de la Ciudad de México ajustó el horario de servicio para este domingo.

El horario habitual de apertura para los domingos es a las 07:00 horas; sin embargo, este 12 de julio el Sistema de Transporte Colectivo (STC) brindará servicio a partir de las 05:00 horas.

Serán únicamente cuatro líneas las que ajustarán su horario de servicio:

Línea 1 , de Pantitlán a Chapultepec

Línea 2 , de Cuatro Caminos a Tasqueña

Línea 3 , de Indios Verdes a Universidad

Línea 9, de Pantitlán a Tacubaya

#TarjetaInfotmativa: Con motivo de la realización del XIX Medio Maratón de la Ciudad De México, el Metro informa que el día domingo 12 de julio las Líneas 1, 2, 3 y 9 iniciarán servicio a las 05:00 horas. pic.twitter.com/4HAxil38W5 — MetroCDMX (@MetroCDMX) July 11, 2026

Modifican ruta del Paseo Dominical

Por otra parte, la ruta del paseo dominical “Muévete en Bici” tendrá ajustes este domingo 12 de julio con motivo del Medio Maratón.

Con una extensión de 36 kilómetros, la rodada ciclista pasará por:

Durango

Mazatlán

Alfonso Reyes

Nuevo León

División del Norte

Patriotismo

Eje 7 sur Félix Cuevas

Eje 7 sur Extremadura

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cehr