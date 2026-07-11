Metro y Metrobús CDMX modifican servicio este domingo 12 de julio por el Medio Maratón

Debido a la edición 19 del Medio Maratón de la Ciudad de México, que se realiza este domingo 12 de julio, el Metro y el Metrobús anunciaron modificaciones en sus rutas y horario de servicio.
Para que los ajustes no te tomen por sorpresa, en La Razón de México te compartimos los cambios previstos en ambos medios de transporte que operan en la capital mexicana.
Metrobús: estaciones cerradas y horarios
Línea 1
- De 05:00 a 09:00 horas:
Estaciones sin servicio:
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- Reforma
- Hamburgo
- Ruta Indios Verdes - Pueblo Sta. Cruz Atoyac.
Estaciones en servicio:
- Indios Verdes a Plaza de la República
- Insurgentes a El Caminero
Línea 3
- De 05:00 a 09:00 horas:
Estaciones sin servicio:
- Mina
- Hidalgo
- Juárez
- Balderas
Estaciones en servicio:
- Tramo Tenayuca a Buenavista III
- Tramo Cuauhtémoc a Pueblo Sta. Cruz Atoyac
Línea 4, Ruta Norte
- De 05:00 a 09:00 horas:
Estaciones sin servicio:
- Tramo Buenavista IV a Bellas Artes
Estaciones en servicio:
- Tramo de Teatro Blanquita a San Lázaro
- Ruta hacia Alameda Oriente
Línea 4, Ruta Sur
- De 05:00 a 09:00 horas:
Estaciones sin servicio:
- Tramo de Buenavista IV a Amajac
Estaciones en servicio:
- Tramo de Defensoría Pública a San Lázaro
- Servicio a Terminal 1 y Terminal 2
Línea 7
- De 05:00 a 14:00 horas:
Estaciones sin servicio:
- Tramo de Hidalgo a Campo Marte
- Ruta Alameda Tacubaya - Glorieta Cuitláhuac
Estaciones en servicio:
- Tramo Indios Verdes a Hospital Infantil La Villa
- Tramo Indios Verdes a Glorieta Violeta
Metro ajusta horario de servicio por el Medio Maratón
En tanto, para apoyar en el traslado gratuito de participantes del Medio Maratón, el el Metro de la Ciudad de México ajustó el horario de servicio para este domingo.
El horario habitual de apertura para los domingos es a las 07:00 horas; sin embargo, este 12 de julio el Sistema de Transporte Colectivo (STC) brindará servicio a partir de las 05:00 horas.
Serán únicamente cuatro líneas las que ajustarán su horario de servicio:
- Línea 1, de Pantitlán a Chapultepec
- Línea 2, de Cuatro Caminos a Tasqueña
- Línea 3, de Indios Verdes a Universidad
- Línea 9, de Pantitlán a Tacubaya
Modifican ruta del Paseo Dominical
Por otra parte, la ruta del paseo dominical “Muévete en Bici” tendrá ajustes este domingo 12 de julio con motivo del Medio Maratón.
Con una extensión de 36 kilómetros, la rodada ciclista pasará por:
- Durango
- Mazatlán
- Alfonso Reyes
- Nuevo León
- División del Norte
- Patriotismo
- Eje 7 sur Félix Cuevas
- Eje 7 sur Extremadura
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cehr