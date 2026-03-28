Clara Brugada inaugura la exposición futbolera ‘Álbum Épico’ en el Museo Yancuic

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, inauguró la exposición “Álbum Épico” en el Museo Yancuic, ubicado en la alcaldía Iztapalapa, que expondrá artículos legendarios del futbol mexicano e internacional como la corona de Pelé, camisetas históricas de Maradona y de leyendas mexicanas como Jorge Campos.

“Es una invitación abierta a recorrer esos tiempos, vivir los momentos especiales del fútbol a través de historias, de objetos legendarios, de experiencias interactivas, porque el fútbol se juega, se siente y también se colecciona. En esta exposición estoy segura que vamos a poder recordar y vivir con mucha emoción, y levantar la copa con Pelé y recordar el Mundial del 70, o también vamos juntos anotar con la mano de Maradona ese gol famoso, el más famoso de la historia aquí en el 86”, expresó la mandataria.

Brugada agregó que este 28 de marzo se llevará a cabo el partido entre México y Portugal con motivo de la reinauguración del Estadio Ciudad de México, un espacio emblemático donde se han vivió los momentos más importantes del fútbol, y recordó que en el Zócalo capitalino tendrá lugar el primer festival futbolero, al cual asistirá para disfrutar con el pueblo el encuentro.

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Al centro, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, en la inauguración de la exposición en el Museo Yancuic. ı Foto: Cortesía

Asimismo, calificó como “un sueño hecho realidad” el reconocimiento a Las Pioneras del Fútbol y de México, y aprovechó para solicitar al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, el reconocimiento del Mundial femenil de 1971 y a las Pioneras de México y de todo el Mundo, recordando que hace poco acudieron dos seleccionadas de Inglaterra para aquel torneo, quienes se abrazaron con las representantes mexicanas, a décadas del encuentro.

La Jefa de Gobierno reiteró que la Ciudad de México está lista para el Mundial al ser el corazón económico del país, la capital cultural de América, la primera ciudad en museos de todo el mundo y la mejor conectada; con una oferta cultural y gastronómica única.

“La Ciudad de México abre sus brazos para recibir a todas las naciones, a todas las culturas y a todos los países del mundo; bienvenidas y bienvenidos al ombligo de la luna, a la ciudad donde nadie juega sólo, a la capital de la primavera de las jacarandas violetas; bienvenidos a la ciudad más bella del mundo y ahora que la pelota vuelve a casa” Clara Brugada, Jefa de Gobierno



A 75 días de la patada inicial de la Copa Mundial de la FIFA 2026, la exposición en el Museo Yancuic queda abierta al público de manera gratuita desde este 28 de marzo, y hasta el final del torneo, en julio próximo, para convertirse en un referente cultural y deportivo rumbo a la máxima justa del balompié internacional.

Se trata de la colección futbolera más grande de América y que es ya un referente mundial, con piezas que difícilmente podrán encontrarse en otro lugar: la corona de Pelé, camisetas históricas de Maradona, Di Stéfano y del legendario Jorge Campos, además de la colección más extensa de la Selección Nacional Mexicana. Cada objeto expuesto es testimonio de hazañas, emociones y recuerdos.

Algunos de los artículos que conforman la exposición en el Museo Yancuic. ı Foto: Cortesía

Por su parte, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, señaló que a 75 días del evento deportivo más grande del mundo, el Mundial ya arrancó en Ciudad de México y ello se ve en las calles, en las sonrisas de la gente y se siente la emoción

“Sabemos todos que México es el país de la pasión, el país del corazón, el país de la alegría y es un país extraordinario de fútbol. Y poder venir aquí hoy e inaugurar este museo, esta exposición, es algo muy, muy especial” Gianni Infantino, presidente de la FIFA



Un momento emotivo en este evento se vivió cuando felicitó a las mexicanas que participaron en el primer mundial femenil de fútbol, celebrado en 1971 y no como a él le habían dicho, que fue en 1991.”Tenemos que celebrar a estas pioneras del fútbol de 1971”.

Incluso, Infantino solicitó que tres de esas seleccionadas presentes en el auditorio, Alicia Vargas Rangel, Elvira Aracen y Lourdes de la Rosa, pasaran al frente y fueran reconocidas y ovacionadas y acompañaran al presidium durante esta ceremonia.

El titular de la FIFA agradeció, también, la presencia de la Jefa de Gobierno, y de los asistentes por celebrar con la Federación este mundial, al que calificó como uno los más grande de la historia, y “si lo hacemos todos juntos va a ser también el más feliz de la historia”, puntualizó.

De izq. a der.: Clara Brugada, Mikel Arriola, Gabriela Cuevas y Gianni Infantino. ı Foto: Cortesía

La representante del Gobierno de México para la Copa Mundial, Gabriela Cuevas, explicó que el Museo Yancuic se convierte en un espacio que, además, va a transmitir en gran parte nuestra cultura, que habla no sólo de esa pasión, sino del alma que sólo tiene México en el mundo”, afirmó.

“Hoy tenemos esta gran exposición ‘Álbum Épico’, también estaremos durante las semanas del mundial inaugurando más y más exposiciones”, explicó al señalar que es una de las tareas más importantes para asegurar que la grandeza cultural sea parte de la justa internacional y se transmita al mundo entero.

El Comisionado de la Federación Mexicana de Futbol, Mikel Arreola, agradeció el apoyo de la Jefa de Gobierno, así como de las y los diferentes actores involucrados. Destacó que con la inauguración de la exposición “el Mundial de Futbol de 2026 llegó a la Ciudad de México y llegó a Iztapalapa por la convicción de todos estos talentos y el gran trabajo de ambos gobiernos”.

cehr