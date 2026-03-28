Zócalo de la CDMX se alista para el México vs Portugal; instalan pantalla gigante

Megapantalla instalada en el Zócalo para el México vs Portugal, el sábado 28 de marzo de 2026.

Está todo listo en el Zócalo de la Ciudad de México para recibir a decenas de fanáticos del fútbol que podrán disfrutar del partido amistoso entre las selecciones de México y Portugal, como parte de la reinauguración del Estado Banorte de cara al Mundial 2026.

Para la retransmisión en vivo del encuentro, se instalaron tres pantallas en la Plaza de la Constitución: la principal, que es también la más grande, se encuentra frente a la Catedral Metropolitana, donde también colocaron decenas de sillas.

Detrás del asta bandera, se instalaron otras dos pantallas más pequeñas , así como una reducida cancha de fútbol y carpas plegables con otras actividades deportivas.

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, invitó a la población a asistir al “primer Festival Futbolero” en el Zócalo, donde, aseguró, “con pantallas gigantes, con un gran ambiente, ahí vamos a disfrutar este primer partido”.

¡Nos vemos a las 7:00 pm en el Zócalo capitalino para disfrutar del partido México vs Portugal!



Vivamos juntas y juntos el primer #FestivalFutbolero en la #CiudadMásDeportiva. pic.twitter.com/cxb5FsSoVF — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) March 28, 2026

SSC mantiene dispositivo de seguridad en el Zócalo

De cara al partido, programado para las 19:00 horas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) mantiene un dispositivo en el Zócalo para garantizar la seguridad de las y los aficionados que asistan a presenciar la trasmisión en vivo del partido.

El pasado 24 de marzo, el titular de la corporación, Pablo Vázquez Camacho, informó que en el operativo participarían 2 mil 855 elementos. Además, anunció la instalación de filtros de seguridad en las inmediaciones, así como patrullajes con drones y cortes a la circulación para facilitar el ingreso y salida de asistentes.

Aunque no precisó qué calles o avenidas podrían resultar afectadas, se recomienda a conductores considerar alternativas viales en las inmediaciones del primer cuadro de la capital, como:

Eje 1 Norte

Eje 1 Oriente

Eje Central Lázaro Cárdenas

José María Izazaga

Fray Servando Teresa de Mier

SSC resguarda traslado de usuarios al Estadio Ciudad de México

Paralelamente, decenas de aficionados se dirigen al Estadio Banorte —que durante el Mundial llevará el nombre Estadio Ciudad de México—, abordo de unidades del transporte público.

Desde distintos puntos de la capital, autobuses del Trolebús y de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) apoyan en el traslado de usuarios, en coordinación con efectivos de las subsecretarías de Control de Tránsito, de Operación Policial, y de la Policía Bancaria e Industrial (PBI).

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cehr