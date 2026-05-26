Clima CDMX: Estas son las alcaldías con alerta por lluvia y granizo HOY 26 de mayo

Este martes un canal de baja presión, la inestabilidad atmosférica y el ingreso de humedad del océano Pacífico darán paso a lluvias puntuales fuertes en Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estadp de México, Ciudad de México y Morelos.

El Servicio Meteorológico informó que durante la tarde de este miércoles se pronostican chubascos con lluvias puntuales duertes de 25 a 50 milímetros en la CDMX y el Edomex, acompañados de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Por su parte, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) emitió alerta amarilla este martes 26 de mayo por lluvia que se registrará en once alcaldías de la capital.

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Se observan #lluvias de intensidad débil con algunos chubascos en @AlcaldiaAO, @cuajimalpa_gob, @ALaMagdalenaC y @TlalpanAl.



Se prevé que las condiciones para lluvias continúen durante la tarde en la ciudad. Las lluvias pueden estar acompañadas de actividad #eléctrica y caída de… pic.twitter.com/uFa7h7GGRw — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) May 26, 2026

Alcaldías con alerta por lluvia hoy 26 de mayo

La SGIRPC informó que se esperan lluvias de entre 15 y 29 milímetros con posible caídade granizp desde las 13:30 hasta las 21:00 horas de este martes en once alcaldás de la CDMX.

Las once alcaldías con alerta amarilla por lluvia son:

Álvaro Obregón Benito Juárez Coyoacán Cuajimalpa Iztacalco Iztapalapa Magdalena Conteras Milpa aLTA Tláhuac Tlalpan Xochimilco

Los peligros asociados con la alerta amarilla por lluvia son las lluvias fuertes que pueden generar encharcamientos, corrientes de agua sobre calles y avenidas, caída de ramas, árboles y lonas.

Debido a esto, se recomienda retirar la basura de las coladeras al interior y exterior de los hogares, cerrar puertas y ventanas, no cruzar calles o avenidas con corrientes de agua, y utilizar impermeable y/o paraguas si se sale de casa.

Además, entre las recomendaciones para la temporada de lluvias se sugiere tomar las siguientes medidas en casa:

Barrer la coladera más cercana a tu domicilio y mantenerla libre de basura u objetos que la obstruyan

Poner especial atención en no pisar cables de electricidad caídos

Evitar zonas lodosas o con escurrimiento

En caso de que se inunde tu casa, desconectar la energía eléctrica

Mantenerse en sitios elevados como azoteas y segundos pisos

En caso de inundación, utilizar cloro para desinfectar tu vivienda: Limpiar bien las esquinas así como todas las superficies para evitar infecciones

También se recomienda mantenerse informado por medio de las autoridades de Protección Civil ante posibles alertas, y consultar los pronósticos del clima para cada localidad con la finalidad de evitar riesgos y afectaciones.

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