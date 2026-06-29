Entrega Clara primera Utopía en el poniente de la ciudad

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, encabezó la apertura de la quinta alcaldía fuera de Iztapalapa, la cual está ubicada en la alcaldía Magdalena Contreras, y anunció que cada semana entregará un recinto de este tipo a la ciudadanía.

Durante la inauguración del nuevo centro llamado Cen Tlalli Ocotepec, en la colonia Ampliación Lomas de San Bernabé, la mandataria capitalina mencionó que este espacio beneficiará a más de 72 mil habitantes de un mínimo de 11 colonias, entre las que se encuentran San Bernabé Ocotepec, Lomas de San Bernabé, Barros Sierra, Las Cruces, Lomas de la Era, entre otras.

El Dato: La tortillería dentro de la Utopía fue adoptada por integrantes de una cooperativa de productores de maíz de San Bernabé, cuyo grano es rojo y azul.

“Lo que el día de hoy venimos a informarles es que, para el Gobierno de la ciudad, las periferias son el centro, el centro de atención, de apoyo, de diversión y también, de transformación.

TE RECOMENDAMOS: Atribuyen aumento a impunidad Suma CDMX más niños y niñas desaparecidos que en todo 2025

“Ésta es la primera Utopía en el poniente de la Ciudad de México, en la periferia de la Magdalena Contreras que es donde más se necesita”, expuso Brugada Molina ante habitantes de la zona.

La Utopía Cen Tlalli cuenta con una superficie total de 21 mil metros cuadrados de terreno, de entre los cuales, 17 mil cuentan con múltiples superficies construidas que están destinadas a la recreación de los contrerenses.

300 kilos diarios de tortilla se prevé venda la Utopía Cen Tlalli

El área tiene mil 214 metros cuadrados de terreno destinados a las tareas de cuidados, 518 metros cuadrados para labores de salud y mil 980 metros cuadrados orientados a actividades deportivas.

Este nuevo sitio se convirtió así en el quinto en inaugurarse fuera de Iztapalapa, ya que este año Brugada Molina inició la entrega de Utopías con la de Mixiuhca, luego la de Azcapotzalco; la Heroica, en Venustiano Carranza; el Jardín Flotante Tlallipan, en Cuauhtémoc.

“Las Utopías representan lo mejor del urbanismo feminista, porque hace justicia a las mujeres; quiero que vayan y conozcan cada espacio de esta Utopía y el objetivo es cuidar y apoyar a todos, pero en especial a las mujeres.

MUJERES entrenan al aire libre con un balón. ı Foto: Luis Olivera|La Razón

“Y también, las Utopías representan lo mejor del urbanismo de la proximidad, porque acercan a estas zonas alejadas y periféricas, lo mejor de los servicios que antes eran reservados para unos cuantos”, mencionó la Jefa de Gobierno.

La Utopía Cen Tlalli cuenta con casa de día para adultos mayores, lavandería, temascal, mastógrafo, cancha de tenis, laboratorio clínico, centro de cuidados para las emociones, alberca semiolímpica, centro de rehabilitación, auditorio, ring de box, gimnasio, jaulas de bateo y otras áreas recreativas.

Asimismo, este sitio cuenta con un Centro de Cuidado de las Emociones con espacios de atención psicológica y jurídica para mujeres, infancias y población LGBTTTIQ+.

CLARA BRUGADA convive con las primeras alumnas de la clase de danza, ayer. ı Foto: Luis Olivera|La Razón

Autoridades capitalinas también destacaron que este lugar será especial, ya que contará con su propia estación de la nueva línea de Cablebús, la cual será la más extensa del mundo con 15 kilómetros y va a conectar este punto con la estación Mixcoac del Metro.

Brugada Molina e integrantes de su gabiente recorrieron este nuevo lugar, al que asistieron también decenas de vecinos de la demarcación, quienes disfrutaron de las distintas actividades que ya son ofrecidas, incluida la biblioteca que está dentro de un avión.

El alcalde de Magdalena Contreras, Fernando Mercado Guaida, se dijo sorprendido ante esta nueva Utopía y, de igual forma, señaló que el terreno en el cual se encuentra utilizó al máximo cada centímetro de este espacio recreativo.

“Este espacio tiene vida en cada lugar. Se aprovechó cada centímetro y se pensó en las muchísimas necesidades que tienen todas las comunidades cercanas a donde estamos el día de hoy.

“Un sistema de salud y de cuidados enorme, espacios deportivos, culturales, áreas para niños, ciencia, recreación. Hay absolutamente de todo. Quiero confesarles, que no pensé que una utopía fuera algo tan grande y tan bonito”, apuntó el alcalde morenista.

Al final del evento, Clara Brugada confirmó que ya se está planificando una segunda Utopía para La Magdalena Contreras y, de la misma forma, durante las próximas semanas se espera la apertura de varias utopías adicionales.

“Ahora, cada semana vamos a estar inaugurando utopías. La próxima utopía la vamos a inaugurar el siguiente domingo en la mañana, porque en la tarde tenemos partido.

“Ya tenemos varias por inaugurar. ¿Y qué son las utopías? Es la revolución del espacio público. Aquí se hace efectivo el derecho a la ciudad y es lo mejor del urbanismo social”, concluyó la Jefa de Gobierno capitalina.

De acuerdo con la Jefatura de Gobierno, hoy la Ciudad de México cuenta con 20 utopías inauguradas, de las cuales, un total de 15 se sitúan en la alcaldía Iztapalapa, al oriente de la capital del país; el resto, se ubican en Azcapotzalco, Iztacalco, La Magdalena contreras, Venustiano Carranza y Cuauhtémoc.

El objetivo de la actual adminstración local es construir 100 Utopías en toda la ciudad para acercar la cultura, el deporte y el sistema de cuidados a todos.

Nuevos espacios

Desde marzo, el Gobierno local ha inaugurado las siguientes Utopías:

23 de marzo. Utopía Mixiuhca, Iztacalco

30 de abril. Utopía Azcapotzalco, Azcapotzalco

24 de mayo. Utopía La Heroica, Venustiano Carranza

7 de junio. Jardín Flotante Tlallipan, Cuauh-témoc

28 de junio. Utopía Cen Tlalli Ocotepec, Magdalena Contreras

Respalda a la diversidad

| Por Luis Olivera |

En el marco del Día Internacional del Orgullo LGBTTTIQ+, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, afirmó que en la capital del país no habrá retrocesos de los derechos de esta comunidad, pese a los actos de discriminación y violencia de algunos sectores.

Al destacar que la Utopía Cen Tlalli Ocotepec es un espacio en favor de la comunidad de la diversidad sexual, la mandataria local aseguró que en la ciudad nadie tiene por qué esconderse por ser quien es ni por amar a otra persona.

El Tip: Por el Fan Fest del Mundial en el Zócalo, el concierto de la Marcha del Orgullo se llevó a cabo en Eje Central.

“Hoy defendemos como un deber democrático la verdad; y en nuestro país y en el mundo soplan vientos de intolerancia, lamentablemente, se multiplican quienes buscan apagar los colores de la diversidad para volver a la oscuridad del silencio, de la discriminación y de la exclusión”, dijo un día después de la edición 48 de la Marcha del Orgullo, la cual transcurrió en paz.