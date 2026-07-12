Más de 35 mil corren en XIX edición del Medio Maratón BBVA de la CDMX 2026

La Ciudad de México volvió a consolidarse como la Capital del Deporte con la celebración de la XIX edición del Medio Maratón BBVA de la Ciudad de México 2026, que reunió a más de 35 mil corredoras y corredores nacionales e internacionales en una de las competencias de 21 kilómetros más importantes de América Latina.

Desde las primeras horas de la mañana, atletas de élite, corredores recreativos y miles de familias llenaron de vida las principales avenidas de la capital para participar en una auténtica fiesta deportiva que, una vez más, convirtió al espacio público en un punto de encuentro para la activación física, la convivencia y el espíritu deportivo.

Atletas internacionales y locales recorrieron 21 kilómetros por las avenidas más icónicas de la Ciudad de México. ı Foto: Gobierno CDMX

En la rama varonil, el keniano Simon Maywa Null se proclamó ganador absoluto al registrar un tiempo de 1:04:36. En la rama femenil, la keniana Gladys Cherop Longari conquistó el primer lugar con 1:12:19, quedando cerca del récord de la competencia, establecido en 2024 por su compatriota Joyce Chepkemoi Tele con 1:10:34.

El podio varonil se completó con el ugandés Abel Chelangat Null, segundo lugar con 1:05:55, y Jorge Luis Cruz Pérez, tercero con 1:06:07, siendo el mejor representante nacional. En la rama femenil, la keniana Winsam Jerono obtuvo el segundo lugar con 1:13:46, mientras que la ecuatoriana Silvia Patricia Ortiz Morocho ocupó la tercera posición con un registro de 1:17:13.

Los ganadores absolutos recibieron un premio de 50 mil pesos, mientras que los segundos y terceros lugares fueron acreedores a 35 mil y 20 mil pesos, respectivamente.

El atleta keniano Simon Maywa cruzó la meta con un tiempo oficial de 1:04:36 para coronarse en la rama varonil. ı Foto: Gobierno CDMX

Uno de los aspectos más destacados de esta edición fue la renovación del recorrido. La competencia inició frente al Hemiciclo a Juárez y avanzó por Avenida Juárez hacia la Plaza de la República, donde las y los participantes se incorporaron a Paseo de la Reforma. Posteriormente, el circuito condujo a las y los corredores hasta Montes Apalaches, puerta de entrada al Bosque de Chapultepec, para recorrer la Tercera y Segunda Sección antes de reincorporarse a Paseo de la Reforma por Fernando Alencastre y la calzada Chivatito. El regreso al corredor financiero de la capital condujo a las y los participantes hasta la meta instalada frente al Ángel de la Independencia, completando los 21.0975 kilómetros del recorrido.

La salida se realizó mediante siete bloques escalonados, lo que permitió un arranque ordenado, seguro y fluido para las y los participantes.

Atletas internacionales y locales recorrieron 21 kilómetros por las avenidas más icónicas de la Ciudad de México. ı Foto: Gobierno CDMX

Las competencias de deporte adaptado volvieron a ser uno de los momentos más significativos de la jornada. En discapacidad visual varonil, el primer lugar fue para Alejandro Pacheco Castillo (1:23:23), seguido de Leonardo Villafaña Contreras (1:24:50) y Raúl David Flores Torres (1:29:26). En silla de ruedas varonil, Gonzalo Valdovinos González se llevó la victoria con un extraordinario tiempo de 01:03:51; Marco Antonio Caballero Padilla fue segundo (1:07:58) y Ricardo Estrada Alviso tercero (1:11:34).

En discapacidad visual femenil, Alina de Jesús Solis Espinosa obtuvo el primer lugar (1:45:43), seguida por María de los Angeles Herrera Camacho (1:49:24) y Maribel Tolentino Angeles (1:50:45). En silla de ruedas femenil, Alina de Jesús Solis Espinosa conquistó el primer sitio con 1:45:43, seguida por María de los Angeles Herrera Camacho (1:49:24) y Maribel Tolentino Angeles (1:50:49).

El atleta keniano Simon Maywa cruzó la meta con un tiempo oficial de 1:04:36 para coronarse en la rama varonil. ı Foto: Gobierno CDMX

La ceremonia de premiación reunió a autoridades de los ámbitos gubernamental, deportivo y empresarial. El presídium estuvo integrado por el arquitecto Javier Hidalgo Ponce, secretario del Deporte de la Ciudad de México; Javier Jesús Peralta Pérez, director general del Instituto del Deporte de la Ciudad de México; Alejandra Frausto Guerrero, Secretaria de Turismo de la Ciudad de México; Paulina Salazar Patiño, Subsecretaria de Participación Ciudadana y Prevención del Delito; Jacobo D’León Saldarriaga, director del Medio Maratón de Medellín, Colombia; el maestro Miguel Ángel García Meza, presidente del Comité Paralímpico Mexicano; Capitán de Navío Octavio Azcuaga Vazquez, Coordinador Operativo de Seguridad en la Ciudad de México; la coronel Marta Leticia Yáñez Domínguez, responsable de atletas de alto rendimiento de la Secretaría de la Defensa Nacional, y el medallista olímpico Raúl González, además de representantes de los patrocinadores oficiales BBVA, adidas, Telcel, Electrolit, Skarch, Garmin y Lapi.

Participantes de las categorías de deporte adaptado protagonizaron intensas jornadas de competencia. ı Foto: Gobierno CDMX

El Instituto del Deporte de la Ciudad de México expresa su más amplio reconocimiento a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, el Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, el Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), la Cruz Roja Mexicana, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Obras y Servicios, la Secretaría de Gestión Integral del Agua, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, el Sistema de Transporte Colectivo Metro, Metrobús, la Secretaría de Movilidad, LOCATEL, así como a las y los voluntarios, jueces, personal operativo, patrocinadores y colaboradores que hicieron posible la realización de esta gran fiesta deportiva.

Gracias a su profesionalismo y compromiso, la XIX edición del Medio Maratón BBVA de la Ciudad de México concluyó con éxito, reafirmando el compromiso de la capital con el deporte, la inclusión y la construcción de una ciudad más activa y saludable.

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