Brugada promete 24 obras hidráulicas en Iztapalapa para atender inundaciones

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, anunció la construcción de 24 obras hidráulicas en la alcaldía Iztapalapa para atender la problemática de las inundaciones a causa de las lluvias y los problemas de suelo que existen en la zona.

Desde la Utopía Olini, en Ejército Constitucionalista I II y III, la mandataria destacó la necesidad de edificar colectores para que desfoguen el agua y ésta no inunde viviendas ni calles de la demarcación, por lo que este año iniciarán los trabajos con una inversión inicial de mil 200 millones de pesos.

““Tenemos contemplado hacer 24 obras de infraestructura en Iztapalapa que implican 2 mil 200 millones de pesos. De ese tamaño está el problema y esos recursos empezarán este año, aquí con el secretario de Gestión Integral del Agua [José Mario Esparza Hernández] mil 200 millones de pesos este año y otro tanto ya en enero”, adelantó.

Esto, luego de que la intensa lluvia del 27 de septiembre provocó severas afectaciones en varios puntos de Iztapalapa, donde el agua alcanzó más de un metro de altura. Hasta el 30 de septiembre, las autoridades capitalinas reportaban 2 mil 547 familias damnificadas.

Terreno facilita inundaciones en Iztapalapa: Brugada

Brugada explicó que, además de la gran cantidad de agua pluvial, otros factores que ocasionan inundaciones en la demarcación son los hundimientos diferenciados y las grietas, mismas que impactan a la red de drenaje, que puede romperse o no funcionar bien en emergencias.

“Nos ha tocado atender un problema histórico, hemos tenido lluvias como no se habían tenido desde hace 40 años. Hemos enfrentado históricamente en esta zona debilidades del suelo, toda esta zona sufre de grietas, esta zona se está hundiendo más que el resto de la ciudad y en esta zona, debido a la extracción intensiva del agua, que esa es la razón por la que los hundimientos y las grietas se han acelerado (...), han provocado problemas graves en el subsuelo” Clara Brugada, Jefa de Gobierno



Entregarán hasta 50 mil pesos a familias afectadas por lluvias

Al respecto, La Razón informó que vecinos de la colonia Vicente Guerrero denunciaron que en lo que va del año sus hogares se han inundado, al menos, ocho ocasiones.

Juan Carlos y Liliana, una pareja de adultos mayores, contó que el nivel del agua subió tanto que a la mujer le llegó a la altura de la barbilla. Por ello, perdieron diversos bienes.

Clara Brugada entregó el 30 de septiembre los primeros apoyos damnificados, en conjunto con el Gobierno Federal. Explicó que en las casas donde se registraron inundaciones superiores a los 100 centímetros , las personas afectadas recibirán hasta 50 mil pesos.

Además, familias cuyas viviendas se inundaron hasta 15 centímetros, recibirán ocho mil pesos; en hogares con entre 15 y 45 centímetros, 15 mil pesos, y de 45 a 100 centímetros, 25 mil pesos.

“Esto es lo que vamos a otorgar en este momento, porque urge apoyarlos; además, vendrá el apoyo del seguro, el seguro que tiene contratado la ciudad y que aquí nos hemos distribuido para que 750 viviendas, habría que ampliarlo, una parte se ha pagado por la alcaldía y dos terceras partes por la ciudad. Este apoyo del seguro tiene que ser en menos de un mes ”, comentó.

