Rechaza Morena riesgo de perder cuatro alcaldías

Representantes de Morena, ayer, en la plenaria de la bancada guinda en el Congreso de la Ciudad de México.

Líderes del partido Morena en la Ciudad de México descartaron que exista un riesgo de perder alcaldías en la elección intermedia de 2027, tras las declaraciones de Eduardo Cervantes Díaz Lombardo, fundador y primer dirigente del partido en la capital mexicana.

Tras la sesión plenaria del partido para definir la agenda legislativa en la Ciudad de México durante el próximo año, el dirigente actual del partido en la capital, Héctor Díaz-Polanco, aseguró que las declaraciones de su compañero son a título personal.

“Su tarea era informar exclusivamente sobre el plan de formadores, pero hizo un conjunto de juicios que son, por supuesto, opiniones personales. No es el punto de vista del Comité Estatal, que tiene la mejor opinión de nuestras alcaldías.

El Tip: Morena, PT y PVEM en el Congreso local priorizarán en el siguiente periodo el sistema de cuidados, el Bando 1 contra la gentrificación y la reforma electoral.

“El desarrollo de las actividades en nuestras alcaldías es estupenda. Están haciendo un magnífico trabajo, tienen nuestro apoyo y nuestro reconocimiento”, dijo.

El pasado domingo, durante La Chilanguera, Eduardo Cervantes aseguró que el partido tiene el riesgo de perder la gobernanza en Xochimilco, Álvaro Obregón, Azcapotzalco e Iztacalco, actualmente dirigidas por las morenistas Circe Camacho, Javier López Casarín, Nancy Núñez y Lourdes Paz, respectivamente.

11 alcaldías son gobernadas por partidos del oficialismo

“Viene 2027. En la Ciudad de México van bien las cosas, en términos generales, pero podemos perder algunas alcaldías, como Xochimilco. Álvaro Obregón desde luego, Azcapotzalco no lo creo pero puede ser. Quizá hasta Iztacalco. Yo pienso que vamos a recuperar Cuauhtémoc y Coyoacán, pero hay riesgos en otras partes”, declaró.

Eduardo Cervantes, quien presentó un plan de formación de comités de base en colonias, barrios y pueblos para fortalecer la democracia interna de Morena, enfatizó que el riesgo se debe a la falta de organización de la militancia.

Ayer, el secretario de Gobierno, César Cravioto Romero, advirtió que aún es pronto para hablar de la próxima elección y se lanzó contra la oposición.