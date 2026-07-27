Aumenta percepción de inseguridad entre habitantes de Cuajimalpa, señala encuesta de Inegi

De acuerdo a la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), publicada en la víspera, la percepción de inseguridad en la alcaldía Cuajimalpa de Morelos, en la Ciudad de México, aumentó en el segundo trimestre de 2026.

Este año, se reportó que en esta alcaldía el 53.4% de la población de 18 años en adelante consideró que vivir en esta alcaldía es insegura.

Esto representa un aumento respecto al trimestre pasado, en el se que reportó una cifra de 47.1% y casi 20 puntos arriba a la cifra de hace un año, en el que se obtuvo una percepción de 36.9%

TE RECOMENDAMOS: Últimos meses para tenerla Gobierno de CDMX confirma que la licencia permanente dejará de emitirse tras 2026

Muestra de la encuesta del Inegi. ı Foto: Especial.

Los resultados de la ENSU corresponden al periodo de levantamiento realizado del 22 de mayo al 12 de junio de 2026 en 91 áreas urbanas del país, incluidas las 16 alcaldías de la Ciudad de México.

Cuajimalpa cruzó el umbral, pues hace un año poco más de un tercio consideraba insegura la demarcación y ahora esa percepción supera a la mitad de sus residentes.

Muestra de la encuesta. ı Foto: Especial.

Te puede interesar:

- Bajo la lupa, firma que concentra más envío de combustible en el caso Ruffo

- Refrenda CSP que se cancela construir la presa La Parota

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR