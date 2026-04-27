Difunden VIDEO de la captura de ‘El Jardinero’ en Nayarit; trató de esconderse en un tubo de desagüe

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, difundió el video del momento exacto en que Audias “N”, alias “El Jardinero”, fue detenido en Nayarit.

Las imágenes mostraron cómo el sujeto intentó esconderse en un tubo de desagüe que se encontraba en la zona.

Sin embargo, personal de la Secretaría de Marina (Semar), de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la SSPC realizaron un cerco de seguridad, con el apoyo de una aeronave.

Al momento de su detención, “El Jardinero” vestía con una playera color blanco, un pantalón de mezclilla azul y unas sandalias.

El detenido fue identificado por las autoridades como líder regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Nayarit, además de ser responsable de encabezar y coordinar la producción y trasiego de drogas en el estado.

Audias “N” también era el responsable de la seguridad del abatido exlíder del CJNG, Rubén Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.

Así se desarrolló el operativo contra “El Jardinero”

De acuerdo con Omar García Harfuch, la captura de “El Jardinero”, tardó al menos 19 meses en llevarse a cabo, debido a que se realizaron trabajos de inteligencia de campo y gabinete, así como del intercambio de información con agencias estadounidenses.

Durante el desarrollo de la operación, se identificó que el objetivo se encontraba resguardado en una cabaña, con un dispositivo de seguridad integrado por múltiples vehículos (alrededor de 30 camionetas) y personal armado (más de 60 personas). Ante esta situación, se implementó un despliegue táctico que incluyó aeronaves de inteligencia, vigilancia y reconocimiento (ISR), cuatro helicópteros de apoyo cercano, dos helicópteros de transporte de tropas, 4 aeronaves de ala fija, 120 efectivos de tropa de acción directa, además de 400 elementos navales en acciones de apoyo.

Al arribar al área, y debido al despliegue del personal naval, los escoltas del objetivo se dispersaron en distintas direcciones a manera de distracción; sin embargo, mediante seguimiento aéreo y terrestre, se logró ubicar al blanco prioritario cuando intentaba ocultarse en un conducto de desagüe, procediéndose a su detención.

La operación se realizó de manera quirúrgica, sin necesidad de efectuar un solo disparo, sin personas fallecidas, lesionadas ni daños colaterales.

Al detenido le fueron informados sus derechos de ley y fue puesto a disposición de la autoridad competente, quien determinará su situación jurídica. Cabe señalar que cuenta con mandamientos judiciales vigentes en México, así como con una orden de extradición por parte del Gobierno de los Estados Unidos.

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JVR