Inmovilizan más de 27 toneladas de ácido tartárico procedente de China en Aduana de Lázaro Cárdenas

Más de 27 mil 200 kilogramos de ácido tartárico, una sustancia cuyo uso está relacionado con la elaboración de metanfetamina, fueron inmovilizados en la Aduana de Lázaro Cárdenas, Michoacán, informaron autoridades federales.

La mercancía correspondía a una importación procedente de Shanghái, China, y fue identificada durante acciones de control aduanero realizadas por elementos de la Secretaría de Marina (Semar), en coordinación con la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR).

De acuerdo con la información difundida por Semar, la detección derivó de mecanismos de análisis de riesgo, seguimiento documental y revisión de las operaciones de comercio exterior que ingresan al país por este punto portuario.

En la Aduana de Lázaro Cárdenas, Michoacán, elementos de @SEMAR_mx, en coordinación con @AduanasMx, @SSPCMexico y @FGRMexico, identificaron mercancía de importación procedente de Shanghái, China, que contenía ácido tartárico.



Mediante mecanismos de análisis de riesgo, control… pic.twitter.com/AN8pxopl4A — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) September 19, 2026

Las autoridades precisaron que se inmovilizaron más de 27 toneladas de ácido tartárico; sin embargo, hasta el momento no se han dado a conocer personas detenidas, la identidad de la empresa importadora, el destino final de la carga ni si existe una investigación ministerial derivada de este hallazgo.

El ácido tartárico tiene usos legales en distintas industrias, entre ellas la alimentaria y farmacéutica. No obstante, el Gobierno federal señaló que también se encuentra relacionado con procesos empleados para la elaboración de metanfetamina, por lo que su ingreso y traslado pueden ser objeto de vigilancia cuando se detectan irregularidades o factores de riesgo.

La inmovilización se llevó a cabo en uno de los principales puertos comerciales del país, ubicado en la costa de Michoacán y con conexión a rutas de importación provenientes de Asia.

Semar señaló que este tipo de acciones busca reforzar la inteligencia aduanera y la vigilancia en los puntos de entrada a México, así como detectar operaciones que podrían estar vinculadas con actividades ilícitas.

Las dependencias participantes mantendrán las labores de supervisión en puertos y aduanas del país como parte de las estrategias para identificar mercancías que puedan representar un riesgo para la seguridad.

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MSL