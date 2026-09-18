En Michoacán

Inmovilizan más de 27 toneladas de ácido tartárico procedente de China en Aduana de Lázaro Cárdenas

Autoridades federales inmovilizaron la sustancia en Michoacán tras una revisión de operaciones de comercio exterior

Inmovilizan en Michoacán 27 toneladas de ácido tartárico importado de China
Inmovilizan en Michoacán 27 toneladas de ácido tartárico importado de China Foto: X: @GabSeguridadMX
Por:
La Razón Online

Más de 27 mil 200 kilogramos de ácido tartárico, una sustancia cuyo uso está relacionado con la elaboración de metanfetamina, fueron inmovilizados en la Aduana de Lázaro Cárdenas, Michoacán, informaron autoridades federales.

La mercancía correspondía a una importación procedente de Shanghái, China, y fue identificada durante acciones de control aduanero realizadas por elementos de la Secretaría de Marina (Semar), en coordinación con la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR).

De acuerdo con la información difundida por Semar, la detección derivó de mecanismos de análisis de riesgo, seguimiento documental y revisión de las operaciones de comercio exterior que ingresan al país por este punto portuario.

TE RECOMENDAMOS:
SMN eleva a 80% probabilidad de formación de ciclón
Podría acercarse a México

SMN monitorea posible ciclón: tiene 80% de desarrollo durante los próximos 7 días

Las autoridades precisaron que se inmovilizaron más de 27 toneladas de ácido tartárico; sin embargo, hasta el momento no se han dado a conocer personas detenidas, la identidad de la empresa importadora, el destino final de la carga ni si existe una investigación ministerial derivada de este hallazgo.

El ácido tartárico tiene usos legales en distintas industrias, entre ellas la alimentaria y farmacéutica. No obstante, el Gobierno federal señaló que también se encuentra relacionado con procesos empleados para la elaboración de metanfetamina, por lo que su ingreso y traslado pueden ser objeto de vigilancia cuando se detectan irregularidades o factores de riesgo.

La inmovilización se llevó a cabo en uno de los principales puertos comerciales del país, ubicado en la costa de Michoacán y con conexión a rutas de importación provenientes de Asia.

Semar señaló que este tipo de acciones busca reforzar la inteligencia aduanera y la vigilancia en los puntos de entrada a México, así como detectar operaciones que podrían estar vinculadas con actividades ilícitas.

Las dependencias participantes mantendrán las labores de supervisión en puertos y aduanas del país como parte de las estrategias para identificar mercancías que puedan representar un riesgo para la seguridad.

También te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

MSL

Temas:
TE RECOMENDAMOS:
Resultados del sorteo 4267 del Melate, Revancha y Revanchita de este 18 de septiembre del 2026.
Sorteos

Resultados del Melate, Revancha y Revanchita 4267 del 18 de septiembre del 2026


Google Reviews