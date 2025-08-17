‘Andy’ López Beltrán gastó más de 170 mil pesos en viaje a Tokio, revela Aristegui

Andrés Manuel López Beltrán, secretario de Organización de Morena, gastó más de 170 mil pesos sólo para hospedarse en el lujoso hotel Okura de Tokio, y omitió varios de los gastos realizados durante sus vacaciones en Japón luego de “extenuantes jornadas de trabajo”.

De acuerdo con facturas entregadas por el hotel cinco estrellas a Aristegui Noticias evidencian que el hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador gastó 177 mil 067 pesos por su estancia del 15 al 28 de julio.

El costo por noche, con desayuno incluido, fue de 7 mil 630 pesos, monto similar al que “Andy” reconoció haber desembolsado en una carta publicada el 5 de agosto en su cuenta de Instagram, en respuesta a las publicaciones del periodista Claudio Ochoa.

Una de las facturas, que muestra gastos realizados del 22 al 28 de julio, detalla que “Andy” gastó 114 mil 164 pesos en sólo seis días.

El 22 de julio, el secretario de Organización de Morena derrochó 47 mil 627 pesos únicamente en el restaurante Sasanka, parte del hotel Okura.

Luego, el 25 de julio, “Andy” pagó 9 mil 371 pesos en el restaurante Yamazato, y otros mil 601 pesos en el Orchid Bar y el restaurante Orchid, donde fue captado con el diputado Daniel Asaf Manjarrez.

El 27 de julio, un día antes de su salida del hotel Okura, gastó mil 639 pesos, también en el Orchid Bar y el restaurante Orchid.

La carta de “Andy” para justificar sus vacaciones en Japón

En una carta, Andrés Manuel López Beltrán justificó su viaje a Tokio, Japón, hasta donde, dijo, sus adversarios enviaron “espías” para fotografiarlo.

“Andy” aseguró que viajó a la capital japonesa en aerolíneas comerciales y no en un avión privado o militar; además, explicó que se hospedó en un hotel donde pagó 7 mil 500 pesos por noche, con desayuno incluido.

El secretario de Organización de Morena criticó a lo que llamó “el hampa del periodismo”, aunque no mostró evidencia sobre sus gastos y tampoco mencionó su visita a una boutique Prada en el exclusivo distrito de Aoyama.

