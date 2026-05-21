Oposición ve en Morena detonante de injerencia

Legisladores de oposición advirtieron que, si la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo mantiene la protección política al gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha, Morena podría enfrentar consecuencias internacionales e, incluso, ser señalado como una organización vinculada al terrorismo por presuntos nexos con el crimen organizado.

En conferencia de prensa, el diputado del PAN Federico Döring Casar sostuvo que el Estado mexicano ha perdido credibilidad ante la comunidad internacional, debido a las acusaciones provenientes de Estados Unidos sobre presuntos vínculos entre actores políticos de Morena y grupos criminales.

El Dato: Ariadna Montiel informó que Morena iniciará una campaña de recolección de firmas para respaldar la solicitud de juicio político contra la mandataria de Chihuahua.

Döring Casar señaló que, si el Gobierno federal no coopera con las autoridades estadounidenses respecto al caso de Rocha Moya, podría generarse un escenario de intervención internacional debido a que los grupos criminales son considerados organizaciones terroristas por el país vecino.

En el mismo sentido se pronunció su correligionario, el diputado migrante Raúl Torres, quien comparó el caso con la protección brindada en el pasado a líderes extremistas internacionales.

“Es como si Afganistán o Pakistán hubieran defendido a Osama bin Laden. A ese nivel está jugando México al proteger a presuntos narcoterroristas ligados a Morena”, expresó el panista.

Los legisladores del blanquiazul advirtieron que entre las posibles repercusiones económicas se encuentra el congelamiento de la revisión del Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), cuyo proceso de negociación clave inicia el próximo 1 de julio.

La presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López, aseguró que “traición a la patria” es pactar candidaturas con el narcotráfico y permitir que criminales controlen territorios a cambio de poder político y privilegios.

Durante una entrevista con medios de comunicación, la legisladora exigió poner fin a los acuerdos entre políticos y organizaciones criminales, a los que responsabilizó de la violencia, desapariciones y deterioro de la seguridad en el país.

“Traición a la patria es dejar que el narco les quite la paz a los mexicanos. Traición a la patria es acordar con el narco para lograr candidaturas o para lograr más poder”, afirmó luego de sostener que existen actores políticos que, por intereses personales, han permitido que regiones del país queden bajo influencia del crimen organizado, por lo que expresó su respaldo a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, a quien reconoció por su postura en materia de seguridad y combate a grupos criminales.

Oposición ve en Morena detonante de injerencia ı Foto: Especial

En tanto, el coordinador del PRI en la Cámara baja, Rubén Moreira Valdez, insistió en que, en el caso de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, se trata de “una venganza” debido al intento del partido oficial de llevarla a juicio político por hacer su trabajo.

“Es una venganza contra una gobernadora… lo que estamos viendo es el intento de juicio político para reprimir a una mujer que está haciendo su trabajo”, consideró Moreira Valdez.

El legislador tricolor agregó a su vez que su partido siempre respaldará a la gobernadora Maru Campos ante la solicitud de desafuero de parte de la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, y destacó que la investigación no se debe tratar de injerencia de Estados Unidos, sino de la actuación de México en contra del crimen organizado.

Narcopolítica la crearon ustedes, revira Montiel

Por Claudia Arellano

La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, lanzó una serie de críticas contra dirigentes del PRI y del PAN, a quienes acusó de mantener vínculos con el crimen organizado y de promover intereses extranjeros tras perder el poder político en México.

A través de sus redes sociales, Montiel Reyes señaló directamente al dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, conocido como Alito, de representar un régimen que, afirmó, “pactó con el crimen organizado mientras empobrecían a 50 millones de mexicanas y mexicanos”.

Ariadna Montiel, dirigente nacional de Morena. ı Foto: Facebook, @PartidoMorenaMx

“La narcopolítica la crearon ustedes”, escribió la dirigente morenista, al recordar los casos de exgobernadores priistas investigados o procesados por presuntos vínculos con grupos criminales, así como el sexenio del expresidente Felipe Calderón Hinojosa y el caso de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad condenado en Estados Unidos por nexos con el narcotráfico.

El Tip: Rubén Rocha, García Luna y los cárteles desataron la discusión entre Ariadna Montiel y Alejandro Moreno.

Montiel Reyes aseguró que, tras ser derrotados electoralmente, los partidos de oposición “revelan su verdadero rostro” al pedir, según consideró, intervención extranjera y poner en riesgo la soberanía nacional con el objetivo de recuperar privilegios políticos y económicos.

“Hoy, como el pueblo los derrotó en las urnas y ya no pueden saquear el presupuesto, revelan su verdadero rostro: el entreguismo”, expresó.

La dirigente del partido guinda sostuvo además que “el pacto criminal del pasado ya se rompió” y afirmó que eso representa una de las principales diferencias entre los gobiernos anteriores y la actual administración federal.

En su mensaje, la líder morenista respaldó a la Presidenta Claudia Sheinbaum, al destacar que trabaja “todos los días para sanar a México desde la raíz”, mediante la implementación de políticas enfocadas en el bienestar social, justicia y oportunidades para la población.

Ariadna Montiel sostuvo que, tras la derrota electoral de la oposición, los partidos del llamado PRIAN “se revelaron” al promover posturas que atentan contra la soberanía nacional con el objetivo de recuperar privilegios políticos y económicos.