Ken Salazar: falta de recursos al INM habría agravado flujo migratorio en 2023

El ex embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, sostiene que la decisión del expresidente López Obrador de priorizar el gasto en “megaproyectos” de infraestructura fue uno de los factores que contribuyeron a la crisis migratoria que se intensificó en diciembre de 2023 en la frontera norte de México.

En su libro “Las Fronteras: Mi Lucha por un EU incluyente”, el diplomático expone episodios de su gestión en México, en los que describe tensiones con el gobierno mexicano por la asignación de recursos para el control migratorio frente a obras emblemáticas como el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.

Salazar revela en su libro que en noviembre de 2023 la Embajada de Estados Unidos fue informada por el entonces director del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño, que el Gobierno mexicano enfrentaba limitaciones presupuestarias para atender el control migratorio, debido a la reasignación de recursos “hacia proyectos de infraestructura prioritarios”.

“El proyecto del Istmo pretendía ser parte de la solución a la crisis migratoria… pero las prioridades de AMLO habían contribuido a la misma crisis que el proyecto estaba parcialmente diseñado para prevenir”, cita Salazar en su libro, que será publicado el 28 de julio.

Ken Salazar, el pasado 17 de diciembre al inaugurar la nueva embajada de EU. Foto›Cuartoscuro

De acuerdo con el exembajador, la estrategia del gobierno mexicano se centró en acelerar la conclusión de obras insignia como el Tren Maya y el propio Corredor Interoceánico, mientras que tareas operativas como el financiamiento de transporte para retornos migratorios o vuelos de repatriación habrían quedado relegadas.

Salazar relata una conversación con el entonces secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, en la que el funcionario habría reconocido restricciones presupuestales para el INM, condicionadas a la autorización presidencial.

“Las prioridades del Presidente son claras… El Tren Maya se inaugura el mes que viene… AMLO cree que estos proyectos cambiarán México para siempre”, habría dicho Ramírez de la O, de acuerdo con el testimonio del ex embajador.

Las revelaciones del exembajador reavivan el debate sobre la relación entre México y Estados Unidos durante el sexenio de López Obrador, particularmente en torno a la gestión migratoria, la seguridad fronteriza y las prioridades económicas del gobierno mexicano.

El exembajador Ken Salazar anunció su libro “Borderlands: My Fight for a More Inclusive America“, el pasado 20 de mayo, el cual calificó como un ”proyecto profundamente personal".

“Espero que inspire conversaciones, reflexiones y acciones. Puedes pre-ordenar tu ejemplar hoy mismo”, expresó Ken Salazar.

Since I returned to Colorado after my service as U.S. Ambassador to Mexico, I have been at work on a deeply personal project. My book, Borderlands: My Fight for a More Inclusive America, is about service to country, pride in identity, and the belief that America is strongest when… pic.twitter.com/czDjlRuEBv — Ken Salazar (@KenSalazar) May 20, 2026

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LMCT