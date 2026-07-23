¿Dónde está la propiedad incautada que Jessica Johanna Oseguera González pide que libere la FGR?

Jessica Johanna Oseguera González, quien es conocida como “La Negra” y es la primera hija del fundador y líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), pidió a las autoridades que liberaran un inmueble que es de su propiedad.

La Fiscalía General de la República (FGR) tiene bajo resguardo desde julio del 2017 un inmueble que le pertenece a Jessica Johanna Oseguera González; y hasta el momento este no ha sido liberado

La hija mayor de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, y Rosalinda González Valencia, alias “La Jefa”, pide que la vivienda de Tijuana deje de estar bajo resguardo de las autoridades, pues incluso existe un amparo para que este sea liberado.

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Jessica Johanna Oseguera González ı Foto: Especial

Ubicación de la propiedad de Jessica Johanna Oseguera González

De acuerdo con la información que se conoce, el amparo 1556/2018 fue resuelto a favor de Oseguera Gonzáles, pues se indicaba que se debía levantar el resguardo de la vivienda ubicada en Tijuana.

Sin embargo, el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito de Mexicali, Baja California, consideró que la impugnación era improcedente debido a que presuntamente el inmueble fue adquirido con recursos de procedencia ilícita.

El inmueble que ha estado incautado por casi diez años está ubicado en la calle del Volcan número 1355, en Playas de Tijuana, Baja California, y hasta el momento no ha sido liberado por los vínculos que “La Negra” tiene con personas sentenciadas por delincuencia organizada.

Ubicación de la propiedad incautada de Jessica Johanna Oseguera González ı Foto: Captura de pantalla

De acuerdo con el Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México; además de ser hija de capo que fue abatido en febrero del 2026, Jessica es hermana de Rubén Oseguera González y esposa de Julio Alberto Castillo Rodríguez, quienes son responsables de delincuencia organizada.

La Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) agregó a su lista negra algunas empresas registradas y administradas por “La Negra” por presunto lavado de dinero:

J&P Advertising S.A. de C.V.

Las Flores Cabanas

Mizu Sushi Lounge

Operadora Los Famosos S.A.P.I. de C.V.

Tequila Onze Black

Pese a que se declaró culpable en 2021 por por incumplir con la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico, fue puesta en libertad en marzo del 2022 y la FGR le aseguró una cuenta bancaria en 2023.

En ese mismo año se emitió un amparo de protección constitucional para Jessica Johanna Oseguera González “contra el acto reclamado a la autoridad responsable indicada en el considerando tercero de esta sentencia”.

Solicitud de pasaporte de Jessica Oseguera ı Foto: Especial

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