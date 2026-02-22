¿Quién es Jessica Johanna Oseguera González y cuál era su relación con ‘El Mencho’?

Este domingo por la mañana las fuerzas federales realizaron un operatido en Tapalpa, Jalisco, mismo en el que el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) resultó abatido junto con seis miembros de la organización criminal.

Debido al operativo que se realizó en Jalisco, se registró el incendio de vehículos y bloqueos de carreteras federales y estatales en diversos municipios del estado, y se suspendieron las clases del lunes 23 de febrero para salvaguardar a la población.

Actualmente el cuerpo de “El Mencho” se encuentra resguardado en las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), ubicadas en la alcaldía Cuahutémoc.

¿Quién es Jessica Johanna Oseguera González?

Jessica Johanna Oseguera González nació en 1987 en California, Estados Unidos, y es la primer hija de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, y Rosalinda González Valencia, alias “La Jefa”.

La primogénita del fundador y líder del CJNG estudió una licenciatura en Mercadotecnia en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), de Guadalajara, Jalisco.

Debido a esto, Oseguera Gonzáles se dedicó a administrar diversas empresar, las cuales fuero incluídas en la lista negra de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) por presunto lavado de dinero.

Algunas de las empresas administradas por Jessica Johanna Oseguera González señaladas por lavado de dinero proveniente del CJNG son:

J&P Advertising S.A. de C.V.

Las Flores Cabanas

Mizu Sushi Lounge

Operadora Los Famosos S.A.P.I. de C.V.

Tequila Onze Black

En 2020 Jessica Oseguera asistió a la audiencia de su hermano menor, Rubén Oseguera González alias “El Menchito”, por lo que las autoridades estadounidenses la arestaron debido a que contaba con una orden de aprehensión por lavado de dinero.

Jessica Johanna Oseguera González es conocida como “La Negra”, y en marzo del 2021 se declaró culpable por incumplir con la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico, conocida como Ley Kingpin.

De acuerdo con un documento del Tribunal de Distrito de Columbia, Jessica Oseguera aceptó admitir su culpabilidad por “participar en transacciones o tratos con propiedades de una persona extranjera designada”.

Asimismo, se precisa que su participación en dicho delito fue “consciente, voluntaria e intencional, y no fue producto de un accidente, un error de derecho o de hecho, coacción, trampa o autoridad pública.”

Jessica Oseguera permaneció recluída en la prisión de mínima seguridad FCI Dublin, ubicada en California, y fue puesta en libertad en marzo del 2022; pese a esto, la FGR aseguró una cuenta bancaria que le pertenecía en 2023 por una investigación que se estaba realizando por presunto lavado de dinero.

