Estados Unidos emite alerta a connacionales en México, por bloqueos en diversos estados

Embajada de EU en México pide a sus connacionales extremar precauciones.

Estados Unidos emitió una alerta a sus connacionales en México para que extremen precauciones ante los bloqueos y enfrentamientos que se registran este domingo en varios estados de nuestro país, en el contexto del operativo que derivó en que el líder criminal “El Mencho” fuera abatido.

Así lo informó la Embajada de Estados Unidos en México, la cual extendió la alerta a los estadounidenses que se encuentren en los estados de Jalisco, Tamaulipas, Michoacán, Guerrero y Nuevo León.

Locations: Jalisco State (including Puerto Vallarta, Chapala, and Guadalajara), Tamaulipas State (including Reynosa and other municipalities), areas of Michoacan State, Guerrero State, and Nuevo Leon State



Event: Due to ongoing security operations in multiple states and… pic.twitter.com/71gKVQ9ec1 — Embajada de EE.UU. en México (@USEmbassyMEX) February 22, 2026

Asimismo, especificó que la alerta se extiende al municipio de Reynosa, Tamaulipas, y los municipios jaliscienses de Chapala, Guadalajara y Puerto Vallarta. Estos dos últimos son los principales puntos turísticos de Jalisco.

La Embajada de Estados Unidos en México advirtió que la alerta responde a “un operativo de seguridad en curso, así como bloqueos y actividad criminal relacionados”.

Mexico: Due to ongoing security operations and related road blockages and criminal activity, U.S. citizens in the following locations should shelter in place until further notice: Jalisco State (including Puerto Vallarta, Chapala, and Guadalajara), Tamaulipas State (including… pic.twitter.com/mYXVfMSvmT — TravelGov (@TravelGov) February 22, 2026

Estados Unidos pidió a sus ciudadanos “mantenerse en un lugar seguro” y tomar otras medidas de seguridad como:

Evitar las zonas en las que haya actividad policial

Estar atento a su entorno

Buscar refugio y minimizar los movimientos innecesarios

Seguir las noticias en los medios de comunicación locales

Seguir las instrucciones de las autoridades locales y, en caso de emergencia, llame al 911

Evitar las multitudes

Mantener informados a sus familiares y amigos sobre su ubicación y su estado de salud por teléfono, mensajes de texto y redes sociales

Desde la mañana de este domingo, se registraron múltiples bloqueos, primero en Jalisco y después en varios estados cercanos. En el momento se informó que estos eran resultado de un operativo federal.

Posteriormente, se informó que se trató de un operativo en el cual resultó abatido Nemesio Oseguera, “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am