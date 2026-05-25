‘Martimiércoles’ de Chedraui: Las mejores ofertas de este 26 y 27 de mayo

Las mejores ofertas de este 'Martimiércoles'

Como cada semana Chedraui presenta las mejores ofertas del ’Martimiércoles’ que no te puedes perder este 26 y 27 de mayo. Esta semana podrás encontrar una amplia variedad de ofertas en verduras, frutas, carnes y más.

Los ’Martimiércoles’ se han vuelto ya una tradición en Chedraui donde se ofrecen una selección especial de productos de la más alta calidad con un precio bajo, volviéndose la mejor opción para llenar tu despensa.

Frutas y verduras

Plátano Chiapas: $14.50 el kilo

Manzana Golden chica en bolsa: $32.50 el kilo

Tomate verde: $18.50 el kilo

Mango paraíso: $18.50 el kilo

Berenjena: $44.55 el kilo

Champiñón: $89.00 el kilo

Ciruela: $59.90 el kilo

Mamey: $19.90 el kilo

Melón amarillo: $47.00 el kilo

Uva Cotton Candy: $125.00 el kilo

Pera Bosc: $34.90 el kilo

Tomate Saladette: $46.00 el kilo

Aguacate Hass: $59.90 el kilo

Verduras frescas en imagen ilustrativa ı Foto: Freepik

Carne y mariscos

Huevo blanco Chedraui, Bachoco Dorado o Los Portales de 30 piezas: $49.90 el paquete

Chuleta de cerdo natural o ahumada: $109.00 el kilo

Pechuga de pollo corte americano: $37.90 el medio kilo

Alitas marinadas de pollo congeladas: $49.90 el medio kilo

Muslo Light de pollo: $79.54 el kilo

Pechuga con hueso light de pollo: $104.026 el kilo

Pollo entero: $51.75 el kilo

Pierna y muslo sin piel de pollo: $78.01 el kilo

Hamburguesa de Pollo The Farm Food: $54.78 el kilo

Sándwich de pollo empanizado 4 piezas: $54.42

Tender empanizado Freskecito: $86.26 el paquete

Milanesa empanizada freskecito: $86.25 el paquete

Chispa de pollo The Farm Food: $74.94 el kilo

Nugget de pollo con queso The Farm Food: $73.54 el kilo

Nugget estrella de pollo The Farm Food: $70.50 el kilo

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LMCT