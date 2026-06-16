ISSSTE anuncia rehabilitación de Hospital Dr. Fernando Ocaranza en Hermosillo; obras no detienen atención

El Hospital General “Dr. Fernando Ocaranza” del ISSSTE en Hermosillo, Sonora, está en proceso de renovación. Desde la semana pasada, iniciaron trabajos de mantenimiento y rehabilitación para modernizar su infraestructura, garantizando la continuidad de la atención médica a los derechohabientes. Estas labores se ejecutarán por fases, bajo un programa integral de mejora, priorizando la seguridad y el bienestar de los pacientes.

La primera fase ya atiende líneas de aire acondicionado, limpieza de tuberías y drenajes, sustitución de coladeras y reparación de salidas sanitarias. También se aplica pintura en el vestíbulo y salas de espera de consulta externa.

En la segunda etapa, se modernizarán quirófanos con piso vinílico conductivo, muros lavables y lavabos de acero inoxidable. El área de urgencias recibirá plafones higiénicos, iluminación LED, pintura lavable y película de control solar en ventanas.

#ComunicadoISSSTE 📰 ISSSTE anuncia acciones de mantenimiento y rehabilitación en el Hospital General “Dr. Fernando Ocaranza”, en Hermosillo. (1/2) pic.twitter.com/jAcUCkLtb1 — ISSSTE (@ISSSTE_mx) June 17, 2026

La fase tres rehabilitará gradualmente los cuartos de hospitalización en ambos niveles, enfocándose en muros, plafones, pisos, instalaciones, iluminación y ventanería. Todo se programará para no afectar a los pacientes.

Martí Batres Guadarrama, director general del ISSSTE, subraya el compromiso de la institución con el fortalecimiento de la infraestructura hospitalaria. Estas obras en Hermosillo buscan ofrecer espacios dignos y funcionales, mejorando la calidad de los servicios médicos para la derechohabiencia.

La Dirección de Administración y Finanzas y la Subdirección de Conservación y Mantenimiento del ISSSTE supervisan los trabajos. Los alcances se ajustarán según dictámenes técnicos, con flexibilidad para cambios temporales en áreas si es necesario, siempre priorizando la seguridad del paciente. Estas acciones se suman a los esfuerzos del ISSSTE por actualizar su red de hospitales y clínicas a nivel nacional, asegurando que los trabajadores del Estado y sus familias en México tengan acceso a instalaciones modernas y bien equipadas.

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JVR