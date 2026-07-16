Río Nogales entra al plan de saneamiento de Conagua

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) incorporó al plan de saneamiento de los afluentes más contaminados del país, al Río Nogales, donde ya se contempla la construcción de infraestructura que ayude a su recuperación.

El director del organismo, Efraín Morales, comentó que se construirán dos plantas de tratamiento, se hará una relocalización de colectores y se habilitará un cárcamo de bombeo para que todas las aguas residuales puedan ser tratadas.

En cuanto a los demás proyectos de saneamientos, comentó que el avance en la primera etapa para el Río Atoyac es de 85 por ciento; para el Tula, de 62 por ciento y para el Lerma Santiago, de 90 por ciento.

Como parte del proyecto “Acapulco se transforma contigo”, continúan las labores en los ríos de este municipio guerrerense, en donde además se construyen obras de protección en las zonas que resultaron afectadas por los huracanes de años pasados.

Esta mañana en la #ConferenciaDelPueblo presentamos los avances en el saneamiento de ríos que estamos llevando a cabo con la secretaria @aliciabarcena por instrucciones de nuestra Presidenta @Claudiashein. pic.twitter.com/cV0wwmaqQM — Efraín Morales López (@Efrainmoralesl) July 16, 2026

Otras acciones de restauración a afluentes se llevan a cabo en Tijuana, donde hay ocho proyectos en marcha para reconstruir la red de colectores y evitar que más descargas contaminantes lleguen al río, a lo cual se suman plantas de bombeo y un sistema de alejamiento que también permitirá la recuperación de los sistemas Arturo Herrera y La Morita.

Para el siguiente año se tiene a la vista el inicio de otros cinco proyectos en esta misma zona, con lo que se espera una recuperación que no sólo beneficiará a México, sino también del otro lado de la frontera.

Confirmó que en breve iniciará el saneamiento del río Sonora, donde ya hay sistemas de desinfección y de potabilización para ayudar en las comunidades ribereñas.

“Como pueden ver, es un proyecto que inició con los tres ríos más contaminados del país, que la presidenta nos ha dado instrucciones para que este proyecto se vaya ampliando cada vez más y que podamos eh optimizar los recursos con los que contamos”, dijo.

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LMCT