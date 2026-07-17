Tras su detención

Ernesto Ruffo enfrenta su primera audiencia vía remota por presunto huachicol fiscal

La diligencia se realiza de forma remota desde las instalaciones de la FEMDO, mientras la Fiscalía busca que el exmandatario y otros siete detenidos sean vinculados a proceso

Inicia audiencia clave para Ernesto Ruffo
Inicia audiencia clave para Ernesto Ruffo Foto: X:@alebrijes1
Por:
Tania Gómez

La tarde de este viernes se lleva a cabo, vía remota, la audiencia inicial del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, y de otros siete detenidos, en el Centro de Justicia Penal Federal del Altiplano.

Los ocho acusados permanecen en las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), en la Ciudad de México, desde donde siguen la audiencia, que se realiza a puerta cerrada.

La jueza federal Alejandra Ramírez de la Vega, con sede en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 1, en el Altiplano, Almoloya de Juárez, Estado de México, dará a conocer formalmente las imputaciones por los delitos de delincuencia organizada y delitos en materia de hidrocarburos.

TE RECOMENDAMOS:
Somos México respalda a Ruffo
Tras la captura

Acosta Naranjo acusa ‘trato indigno’ contra Ruffo tras investigación por huachicol fiscal

De acuerdo con la causa penal 253/2026, la Fiscalía sostiene que los acusados estarían relacionados con una organización delictiva dedicada al contrabando de combustibles.

Durante la audiencia, el Ministerio Público Federal expondrá los datos de prueba con los que busca que los detenidos serían vinculados a proceso.

En caso de que la jueza determine que existen elementos suficientes para presumir su probable responsabilidad, podría dictar la vinculación a proceso y ordenar que Ernesto Ruffo Appel sea trasladado al Cefereso número 1, donde permanecería mientras continúa el proceso penal.

La investigación está relacionada con el aseguramiento, en abril de 2025, de aproximadamente 15 millones de litros de combustible transportados en carros tanque de ferrocarril de la empresa Ingemar S.A. de C.V.

El aseguramiento se realizó en patios de trenes ubicados en Saltillo y Ramos Arizpe, Coahuila.

El caso tomó un nuevo giro el jueves, luego de que, durante operativos realizados en el municipio de Ensenada, Baja California, autoridades federales reportaran la detención del exgobernador Ernesto Ruffo Appel y de otro accionista de la empresa Ingemar S.A. de C.V., identificado como Ricardo Thompson Navarro, así como seis personas más.

También te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

MSL

TE RECOMENDAMOS:
En la imagen Claudia Sheinbaum y Mario Delgado, en compañía de estudiantes.
Sector educativo

Avances históricos en Educación Básica, Media Superior y Superior durante el ciclo 2025-2026: Mario Delgado


Google Reviews