Ernesto Ruffo enfrenta su primera audiencia vía remota por presunto huachicol fiscal

La tarde de este viernes se lleva a cabo, vía remota, la audiencia inicial del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, y de otros siete detenidos, en el Centro de Justicia Penal Federal del Altiplano.

Los ocho acusados permanecen en las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), en la Ciudad de México, desde donde siguen la audiencia, que se realiza a puerta cerrada.

La jueza federal Alejandra Ramírez de la Vega, con sede en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 1, en el Altiplano, Almoloya de Juárez, Estado de México, dará a conocer formalmente las imputaciones por los delitos de delincuencia organizada y delitos en materia de hidrocarburos.

De acuerdo con la causa penal 253/2026, la Fiscalía sostiene que los acusados estarían relacionados con una organización delictiva dedicada al contrabando de combustibles.

Durante la audiencia, el Ministerio Público Federal expondrá los datos de prueba con los que busca que los detenidos serían vinculados a proceso.

En caso de que la jueza determine que existen elementos suficientes para presumir su probable responsabilidad, podría dictar la vinculación a proceso y ordenar que Ernesto Ruffo Appel sea trasladado al Cefereso número 1, donde permanecería mientras continúa el proceso penal.

🚨Ernesto Ruffo Appel comparece ante una jueza de control, luego de que la FGR lo presentó formalmente por su presunta participación en una red de huachicol fiscal.



El exgobernador de Baja California participa por videoconferencia desde la FEMDO.



La audiencia se desarrolla de… pic.twitter.com/IBtaPJiqNX — Azucena Uresti (@azucenau) July 17, 2026

La investigación está relacionada con el aseguramiento, en abril de 2025, de aproximadamente 15 millones de litros de combustible transportados en carros tanque de ferrocarril de la empresa Ingemar S.A. de C.V.

El aseguramiento se realizó en patios de trenes ubicados en Saltillo y Ramos Arizpe, Coahuila.

El caso tomó un nuevo giro el jueves, luego de que, durante operativos realizados en el municipio de Ensenada, Baja California, autoridades federales reportaran la detención del exgobernador Ernesto Ruffo Appel y de otro accionista de la empresa Ingemar S.A. de C.V., identificado como Ricardo Thompson Navarro, así como seis personas más.

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MSL