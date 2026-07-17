Nansana Dance Kids agradece a Sheinbaum proyección de su video en la mañanera; ‘deseamos poder conocerla’, dicen

Nansana Dance Kids agradece a Sheinbaum proyección de su video en la mañanera

El grupo infantil y juvenil de baile ugandés Nansana Dance Kids manifestó su agradecimiento a la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, por el reconocimiento otorgado a sus videos de apoyo a la Selección Mexicana durante la conferencia de prensa matutina previa al inicio del Mundial 2026.

A través de una grabación difundida en redes sociales, los menores originarios de Uganda detallaron que, debido al tiempo transcurrido desde la proyección del material, recién se enteraron del hecho.

“Queremos decirles que nos sentimos muy contentos y valorados”, expresaron los integrantes del colectivo, quienes se han vuelto virales en internet por sus coreografías dirigidas a celebridades y diversos países.

Los Nansana Dance Kids quieren conocer a Claudia Sheinbaum

Los bailarines manifestaron su entusiasmo y el deseo de viajar a territorio mexicano para conocer en persona a la titular del Ejecutivo federal, a su equipo de trabajo y a los ciudadanos.

“Deseamos poder conocerla personalmente algún día, junto con todo su equipo y el pueblo de México”, señalaron.

En el video de respuesta, también agradecieron a la población mexicana por interactuar y compartir las coreografías grabadas para la plataforma TikTok.

@nansanadancekids Muchas gracias, Excelencia. @Claudia Sheinbaum Pardo por valorar nuestro video; realmente deseamos conocerla.@TUDN @AztecaDeportes @Univision @Las Estrellas @Televisa Presenta @Telemundo Deportes @El 5 ♬ original sound - nansanadancekids

La proyección del video en apoyo a la Selección Mexicana por parte de los Nansana Dance Kids se efectuó durante la conferencia matutina del pasado 10 de junio de 2026.

Previo al arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026, el grupo infantil publicó clips musicales portando la camiseta verde del representativo nacional, ondeando banderas tricolores y cantando la alineación de la escuadra mexicana.

“Vamos al espíritu mundialista, unidad por la Selección, mucha buena vibra”, declaró la mandataria federal antes de exhibir el video que captó la atención de miles de usuarios en plataformas digitales.

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JVR