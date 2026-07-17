Fernando Gómez Mont, exsecretario de Gobernación con Calderón, defenderá a Ernesto Ruffo

El exsecretario de Gobernación durante el gobierno del expresidente Felipe Calderón, Fernando Gómez Mont, asumirá la defensa legal del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, detenido y acusado por la Fiscalía General de la República de delincuencia organizada y delitos en materia de hidrocarburos.

La incorporación de Gómez Mont a la defensa conecta a dos personajes vinculados con distintas etapas de la historia del Partido Acción Nacional (PAN).

Ruffo Appel fue el primer gobernador de oposición en México, luego de ganar la gubernatura de Baja California en 1989 bajo las siglas del PAN.

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Gómez Mont, por su parte, ocupó la Secretaría de Gobernación entre 2008 y 2010, durante el sexenio del expresidente Felipe Calderón Hinojosa. Además, es hijo de Felipe Gómez Mont, uno de los fundadores e ideólogos del PAN.

Inicia audiencia clave para Ernesto Ruffo ı Foto: X:@alebrijes1

El exfuncionario federal es también un abogado con una larga trayectoria, por lo que su incorporación a la defensa de Ruffo Appel coloca el caso en una dimensión que trasciende el ámbito estrictamente judicial.

Durante la audiencia inicial de este viernes,deberá controvertir los argumentos de la Fiscalía y definir la estrategia jurídica para enfrentar la acusación federal contra el exgobernador.

¿Quién es Fernando Gómez Mont?

Fernando Gómez Mont es licenciado en Derecho por la Escuela Libre de Derecho y ha desarrollado la mayor parte de su carrera en el litigio privado y el derecho constitucional.

Antes de integrarse al gabinete de Felipe Calderón, fue diputado federal por el Partido Acción Nacional durante la LVII Legislatura y presidió la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, donde participó en diversas reformas relacionadas con el sistema jurídico mexicano.

Como secretario de Gobernación encabezó la política interior del país en uno de los periodos más complejos en materia de seguridad, marcado por la estrategia federal contra el crimen organizado.

Durante su gestión también participó en negociaciones políticas con los distintos partidos representados en el Congreso y coordinó asuntos relacionados con gobernabilidad, seguridad nacional y fortalecimiento institucional.

Fernando Gómez Mont, exsecretario de Gobernación ı Foto: Cuartoscuro

Tras dejar el cargo en julio de 2010, Gómez Mont regresó al ejercicio privado de la abogacía, participando en litigios de alta relevancia y en la representación de particulares y empresas en asuntos constitucionales, administrativos y penales.

El desarrollo de esta diligencia será determinante para definir el rumbo jurídico del caso.

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MSL