Las breves del Mundial 2026

LO ADORNAN CON LAS PLAYERAS DEL PRÓXIMO CAMPEÓN

LA FIEBRE del Mundial 2026 se empieza a sentir en la ciudad de Nueva York, donde se va a llevar a cabo la final, y la Estatua de la Libertad ya viste las playeras de las dos selecciones finalistas del torneo, España y Argentina, imagen que comenzó a viralizarse a sólo horas de que se defina al campeón. Con un jersey, mitad España mitad Argentina fue como el monumento amaneció ayer y no sólo fue con la playera de La Roja y la Albiceleste, sino que también sostenía la Copa del Mundo en lugar de la famosa antorcha.

LO ADORNAN CON LAS PLAYERAS DEL PRÓXIMO CAMPEÓN ı Foto: Captura de video

UN RECUERDO PARA SUS ÍDOLOS

EL LEGADO de la Selección Mexicana en el Mundial 2026 ya trascendió las canchas. Julián Quiñones, Gilberto Mora y Raúl Jiménez fueron inmortalizados en un mural realizado en Ensenada, Baja California, como reconocimiento a la destacada actuación que tuvieron con el Tricolor durante la Copa. La obra fue creada por el artista Noche ADN, quien plasmó a los tres futbolistas sobre la cuchilla ubicada en la avenida Ryerson, en la zona centro de la ciudad. Las imágenes comenzaron a circular rápidamente en redes sociales.

UN RECUERDO PARA SUS ÍDOLOS ı Foto: Captura de video

LES RECUERDA EL TRIUNFO... EN SU CASA

LA EUFORIA por la clasificación de Argentina al partido por el título llegó hasta el golf. El sudamericano Mateo Pulcini protagonizó uno de los momentos más comentados del Abierto Británico, al celebrar un espectacular birdie imitando el festejo de Enzo Fernández, autor del gol del empate ante Inglaterra en la semifinal mundialista. El gesto no tardó en viralizarse, especialmente porque ocurrió frente a aficionados locales apenas unos días después de la eliminación de los Three Lions.

LES RECUERDA EL TRIUNFO... EN SU CASA ı Foto: Captura de video

SE DESPIDEN DE SUS FANÁTICOS

LA SELECCIÓN de Francia dejó una de las imágenes más emotivas del torneo fuera de las canchas. Antes de abandonar su campamento base en Boston, los jugadores de Les Bleus se reunieron con el personal del hotel que los acompañó durante más de un mes para agradecerles por la hospitalidad y el trato recibido durante toda la competencia.

A través de sus redes, la selección compartió el momento.

SE DESPIDEN DE SUS FANÁTICOS ı Foto: Captura de video

SALEN A SU AUXILIO

LA CLASIFICACIÓN de Argentina a la final dejó imágenes de celebración en distintos puntos del mundo, pero también momentos de alta tensión. En Londres, un aficionado sudamericano tuvo que ser rescatado por la policía, luego de quedar rodeado por decenas de seguidores ingleses tras la eliminación. El incidente ocurrió pocas horas después del triunfo por 2-1 en la semifinal y quedó registrado.

SALEN A SU AUXILIO ı Foto: Captura de video

NO RESPETAN LA BANDERA DEL RIVAL

AFICIONADOS de Argentina festejaron su pase, pero quedó marcado por la polémica luego de que un grupo de hinchas fueran captados escupiendo y pisoteando una bandera de Inglaterra durante los festejos por la victoria 2-1 sobre los Tres Leones en las semifinales. Las imágenes fueron grabadas en Times Square, Nueva York.

NO RESPETAN LA BANDERA DEL RIVAL ı Foto: Captura de video

En el video se observa cómo una persona coloca el estandarte sobre el pavimento, le escupe y posteriormente decenas de personas comienzan a pisotearlo mientras entonan cánticos.