Atlético es el club que aporta más finalistas

El Atlético de Madrid se convertirá, por tercer Mundial consecutivo, en el club que más jugadores aporta a la gran final del torneo de la FIFA. La Selección de España y la de Argentina se encuentran este domingo en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, en donde los Colchoneros serán representados por Marcos Llorente, Álex Baena, Marc Pubill, Alejandro Grimaldo, Juan Musso, Nahuel Molina, Julián Alvarez, Giuliano Simeone, Thiago Almada y Nico González.

Todos y cada uno de los jugadores mencionados disputaron la Temporada 2025-2026 como rojiblancos.

El Dato: DE LOS QUE disputan la final, Marcos Llorente fue el que más minutos jugó en la campaña con el Atlético de Madrid con 2,094.

Aunque el Atlético de Madrid es un club de España, curiosamente es Argentina el que tiene más elementos de esta institución con seis, mientras que por La Furia Roja solamente juegan cuatro, en la Copa del Mundo.

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Los Colchoneros Juan Musso, Nahuel Molina, Julián Alvarez, Giuliano Simeone, Thiago Almada y Nico González buscarán el bicampeonato del mundo para Argentina. Por su parte, Marcos Llorente, Álex Baena, Marc Pubill y Alejandro Grimaldo intentarán bordar la segunda estrella en el escudo español.

El club que le sigue en aportación de jugadores es el Barcelona, con ocho. Lamine Yamal, Pedri, Gavi, Pau Cubarsí, Dani Olmo, Ferran Torres, Eric García y Joan García juegan por España y todos vivirán su primera final.

123 años tienen los rojiblancos de existencia

Por parte del Real Madrid lo curioso es que sólo tiene un futbolista en la definición del título y todavía no ha jugado con ellos; Marc Cucurella, quien fue traspasado a los Merengues en pleno certamen veraniego.

En términos generales, el Manchester City es el club que más activos tuvo en la magna cita, con 19.

Tras el conjunto inglés aparece el Bayern Múnich con 18, el Paris Saint-Germain y el Arsenal con 16, el Barcelona con 15 y el Real Madrid con 13.

De esta manera, el Atlético de Madrid se convierte también en el club con mayor aportación a una final de la Copa del Mundo desde Italia 1934. Ninguna escuadra había sumado una representación tan amplia en casi un siglo. Es el club español con más jugadores en la final de toda la historia.

La tendencia del Atleti como el equipo con más jugadores en la final del Mundial de la FIFA inició hace ocho años, pero con tan sólo cuatro jugadores. Para Norteamérica 2026 el incremento fue de más del doble.

ATLETI EN EL DESENLACE DE NORTEAMÉRICA ı Foto: Especial

En la Copa del Mundo Rusia 2018, las selecciones de Francia y Croacia disputaron la final. Los galos Antoine Griezmann, Lucas Hernández, Thomas Lemar y el balcánico Sime Vrsaljko representaban a los Atléticos. Fue un duelo lleno de goles en donde Les Bleus se impusieron por 4-2.

Si bien todos los jugadores de la Selección Francesa fueron importantes para conquistar el título, Griezmann se robó los reflectores, siendo el mejor jugador del equipo durante el campeonato, elegido el MVP de la final, Balón de Bronce al tercer mejor futbolista del certamen y subcampeón de goleo con cuatro dianas, dos menos que Harry Kane.

Griezmann está profundamente ligado al Atlético de Madrid. Llegó al club en 2014, procedente de la Real Sociedad, y se marchó en este verano al Orlando City de la MLS.

Para la final pasada del Mundial, en Qatar 2022, la institución madrileña volvió a ser la que más jugadores aportó a la gran final. Antoine Griezmann repitió con Francia y se le unieron los argentinos Ángel Correa, Nahuel Molina y Rodrigo de Paul.

En Nueva York se enfrentarán por primera vez los campeones de Sudamérica y Europa. Los argentinos quieren repetir el título, algo que por última vez logró Brasil en 1962. Mientras que los españoles quieren otro doblete Eurocopa-Mundial, tal y como lo consiguieron en 2010.