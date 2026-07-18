Las breves del Mundial 2026

LES DIO EL MEJOR REGALO DE SU VIDA

GERARD PIQUÉ se encuentra en Nueva York para la final del Mundial 2026 y el exdefensa del Barcelona sorprendió al hacerse presente en el Fanatics Fest, en donde el español regaló dos boletos para que dos aficionados vivan el partido por el título de la Copa del Mundo. La leyenda de la Selección de España estuvo en uno de los stands del evento y varios aficionados se acercaron en busca de una foto con él; lo que no sabían es que estaban participando por ganarse una entrada y dos chicos que traían el jersey de La Roja fueron los afortunados.

LES DIO EL MEJOR REGALO DE SU VIDA ı Foto: Captura de video

EL TORNEO CASI TERMINA Y LLEGAN LAS OFERTAS

EN REDES SOCIALES se viralizó un video en el que un fanático entra a la tienda de la FIFA y muestra que varios artículos estaban en oferta, de cara a la final del Mundial 2026. Además, muchas personas se encontraban dentro del lugar para aprovechar los descuentos en prendas y objetos de la Copa del Mundo. Desde gorras, termos, llaveros y los jerseys de algunas selecciones participantes estaban en rebaja para que los fans consiguieran el souvenir que más les gustaran y se prepararan para el partido más importante del certamen.

EL TORNEO CASI TERMINA Y LLEGAN LAS OFERTAS ı Foto: Captura de video

SE VOLVIÓ LOCO Y ENSUCIÓ TODA SU CASA

UN AFICIONADO de Argentina mostró en redes sociales como vivió el partido entre la Albiceleste e Inglaterra, en el que el equipo de Lionel Scaloni consiguió su boleto para la final del Mundial 2026. En cuanto cayó el gol de Lautaro Martínez, el hincha tomó la botella de refresco, la agitó con todas sus fuerzas y abrió la tapa, por lo que la bebida comenzó a dispararse por uno de los cuartos de su casa y el techo quedó completamente manchado. Al final, el fan abandonó el comedor para seguir celebrando un momento histórico.

SE VOLVIÓ LOCO Y ENSUCIÓ TODA SU CASA ı Foto: Captura de video

LAS CONSPIRACIONES SE HACEN PRESENTES

A SÓLO días de que se lleve a cabo la final del Mundial 2026 entre España y Argentina, una aficionada mostró un libro que se publicó antes de que iniciara el certamen, el cual plasma una historia de la posible final del Mundial internacional; sin embargo, la sorpresa aquí es que los dos finalistas del cuento para niños son La Roja y la Albiceleste. Al final, los europeos terminan ganando el título 2-1.

LAS CONSPIRACIONES SE HACEN PRESENTES ı Foto: Captura de video

PASEANDO POR LA GRAN MANZANA

LAMINE YAMAL aprovechó unas horas de descanso para recorrer las calles de la ciudad de Nueva York junto a su novia, Inés García, y parte de su familia. Las imágenes del futbolista español disfrutando de una comida en un food truck se viralizaron rápidamente en redes sociales, mostrando una faceta relajada del joven delantero antes del que podría ser el partido más importante en toda su carrera.

PASEANDO POR LA GRAN MANZANA ı Foto: Captura de video

EL MEME SE HIZO REALIDAD

MARC CUCURELLA no sólo se ha convertido en uno de los jugadores más destacados de España durante el Mundial 2026, también es protagonista de uno de los fenómenos virales más curiosos del torneo. En los últimos días, miles de aficionados descubrieron que al escribir “Cucurella” en Google aparece una divertida animación inspirada en el famoso meme del gato con peluca rizada, personaje que se volvió inseparable del defensor español durante su participación en la Copa del Mundo.