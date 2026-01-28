Defiende Sheinbaum austeridad y fin de privilegios en nueva Corte

Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, presentó un listado de remuneraciones que las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación recibían en las gestione anteriores, durante la conferencia “Mañanera del Pueblo”

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo defendió este martes a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), tras las críticas por el elevado gasto que se realizó para la adquisición de camionetas blindadas y de togas; además, exhibió los lujos con los que contaban los exintegrantes del máximo tribunal y que eran cubiertos con partidas definidas desde el plan presupuestal financiado con recursos públicos.

EL DATO: DE ACUERDO con la información sobre los apoyos, el Gobierno mantiene diálogos para eliminar otros 90 privilegios que aún reciben los ministros de la actual integración de la Corte.

La mandataria expuso que los ministros en la anterior conformación tenían percepciones salariales de 206 mil 947 pesos, mientras que los nuevos tienen ingresos por 134 mil 310 pesos.

Lista de algunos lujos y privilegios que expuso la Presidenta. ı Foto: Especial

Además de los altos sueldos y prestaciones, Sheinbaum Pardo dio lectura a decenas de servicios a los que tenían acceso los anteriores integrantes del pleno, que incluían desde reservaciones en restaurantes hasta camas de hospitales aseguradas en la pandemia de Covid-19 o boletos para conciertos en espectáculos de Ocesa y Ticketmaster.

Durante la mañanera, la jefa del Ejecutivo federal dijo que la Secretaría de Gobernación (Segob) solicitó al Órgano Administrativo Judicial (OAJ) un informe comparativo sobre los gastos de los ministros que dejaron sus cargos y los que están en funciones.

Apuntó que antes tenían seguro de gastos médicos mayores, seguro de separación individualizado y pago por riesgo, privilegios que fueron eliminados, así como la reducción en prima vacacional, aguinaldo y seguro de vida institucional.

Entre los señalamientos más elevados están las coberturas de casi 40 mil pesos para seguros de gastos médicos mayores. También comparó que el aguinaldo era de 585 mil y ahora será de 376 mil pesos.

Además, dio lectura a las cifras de remuneraciones, gastos en medicamentos y alimentos, así como una lista de decenas de apoyos, que iban desde traer objetos exclusivos desde el extranjero hasta conseguir autógrafos de artistas.

Resaltó que en el área de atención a ministros se han cancelado 59 apoyos para trámites de carácter no oficial de 149 que existían.

Entre estos se encontraba la contratación de suministro de agua, energía eléctrica y servicios de telefonía para sus viviendas, telefonía celular, apoyo para reparación de refrigeradores.

También el apoyo para reparación de refrigeradores, compra de enseres menores como despensa, compra de camisetas y bordado de ropa, mantenimiento de elevadores en domicilio particular, mantenimiento a plantas de luz y reparación eléctrica o de gas, solicitud de pipas de agua, compra de alimentos tipo servicio a domicilio.

Asimismo, el apartado de lugares y gestión en estadios de futbol y beisbol, reserva de mesa en restaurantes, traslado de amistades, traslado urgente de objetos personales dejados en domicilio por olvido, recuperación de facturación de alimentos de periodos anteriores, conseguir autógrafos de objetos personales a artistas o celebridades.

Otros apoyos que tenían los exministros eran asignar a personal de la oficina para realizar guardia en domicilios, traer objetos exclusivos provenientes de otros países, asignar personal para el cuidado de menores de edad, asignar vehículos oficiales para asuntos de festejos en eventos particulares, uso del personal para actividades de limpieza, mudanzas, cargar cajas, bultos, macetas y artículos en domicilio particular.

Anuncia Ssa la adquisición de 800 equipos de alta tecnología

Por Yulia Bonilla

Para este 2026, el Gobierno Federal invertirá 11 mil millones de pesos para la adquisición de más de 800 nuevos equipos de alta tecnología para fortalecer la atención médica que se brinda a la población.

Durante la conferencia matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum, Eduardo Clark García Dobarganes, subsecretario de Integración Sectorial y Desarrollo de la Secretaría de Salud, explicó que se tratará de 816 equipos que serán destinados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el IMSS Bienestar, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los trabajadores (ISSSTE), los hospitales de Pemex y los institutos nacionales de salud en la Ciudad de México.

El plan contempla la adquisición 25 aceleradores lineales, que sirve para la atención al cáncer; también 238 tomógrafos, 38 resonadores magnéticos, 500 mastógrafos, 10 equipos de otras tecnologías como angiógrafos, braquiterapias, entre otros por medio de una inversión de 11 mil 257 mdp.

Martí Batres Guadarrama, titular del ISSSTE, en la Mañanera del Pueblo, ayer. ı Foto: Especial

El funcionario federal explicó que la planeación se hizo a partir de una valoración para conocer qué es lo que hacía falta al país: “Tenemos inversiones y tenemos, afortunadamente, todo tipo de tecnología para todas las entidades federativas. Desde las más pequeñas como Aguascalientes, Tlaxcala y Colima hasta las más grandes como la Ciudad de México y el Estado de México. En todas y cada una de éstas tendremos entrega de los equipos este 2026… de los 816 equipos médicos de alta tecnología que estaremos adquiriendo”.

El Dato: Eduardo Clark estimó que el contrato sea adjudicado en los siguientes dos meses, mediante un nuevo modelo que incorpora trato directo con fabricantes de la tecnología.

Al respecto, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que la compra de los aparatos especializados servirá para equiparar el nivel de atención pública con el que, en otros momentos, únicamente se disponía en los servicios privados.

“Durante mucho tiempo estos equipos solamente había en hospitales privados. Entonces, un tomógrafo de 256 cortes, es un tomógrafo con mucha precisión. A estos equipos solamente podían acceder los que iban a un hospital privado, con el costo que significa. Es decir, quien no tiene recursos económicos no podían acceder a ellos. Entonces es obligación nuestra que los hospitales públicos estén en el mejor nivel”, puntualizó.

La mandataria reveló que este año se invertirán 45 mil 675 millones de pesos para la construcción de 24 hospitales.

El director del IMSS, Zoé Robledo, reportó que durante 2025 se realizó la mayor compra de equipo médico en la historia del instituto, que incluyó 67 mastógrafos asignados a 27 Unidades de Medicina Familiar (UMF) y a 40 hospitales de 21 estados; 42 tomógrafos para 40 hospitales ubicados en 19 estados; 12 resonadores magnéticos para 12 hospitales de ocho estados y dos angiógrafos asignados a dos hospitales de dos entidades federativas.

El director del ISSSTE, Martí Batres Guadarrama, adelantó que la dependencia a su cargo realizará este año 241 frentes de obra para contar con 200 consultorios, 10 centros de salud con servicios ampliados, 14 Unidades de Medicina Familiar y 13 unidades hospitalarias en los estados .

En su oportunidad, el titular del IMSS Bienestar, Alejandro Svarch, expuso que con el programa la Clínica es Nuestra se benefició a ocho mil 483 unidades médicas con una inversión de más de cuatro mil 600 millones de pesos que permitieron la realización de 42 mil 425 acciones de mejoramiento a la infraestructura, equipamiento médico, mobiliario en las distintas instituciones de salud.

Herramientas de alta gama

500 mastógrafos.

238 tomógrafos.

38 resonadores magnéticos.

25 aceleradores lineales.

10 equipos de otras tecnologías como angiógrafos, braquiterapias.

5 equipos de PET-CT, que es otro tipo de tecnología para la visualización de imagen, particularmente relevante para cáncer.

Contra diabetes mellitus, Gobierno receta prevenir

› Por Yulia Bonilla

Al ser la diabetes una enfermedad de alta incidencia en México, el secretario de Salud, David Kershenobich Stalnikowitz, lanzó un llamado a prestar atención a las medidas de alerta que muestra el cuerpo humano y los factores que llevarían a presentar esta enfermedad.

En la conferencia presidencial, el funcionario comentó que el objetivo es favorecer la educación por asumir medidas preventivas, ya que no en todos los casos de diabetes se generan complicaciones médicas mayores como amputaciones y otros daños crónicos a la salud.

Kershenobich señaló que la afección puede ser manejada sin complicaciones y es posible retrasar sus efectos cuando se diagnostica oportunamente y con acciones de prevención individual, medidas que pueden reducir entre 40 y 60 por ciento las afectaciones de la diabetes.

Dijo que entre los riesgos a considerar están los niveles anormales de azúcar en ayuno y un amplio perímetro abdominal.

El titular de la Ssa advirtió que otros riesgos causantes del padecimiento son el consumo de alimentos altos en calorías y ultraprocesados; estrés crónico, falta de acciones preventivas y alteraciones del sueño, condiciones que aumentan entre 20 y 60 por ciento el riesgo de padecerla.

Subrayó que los antecedentes familiares aumentan la predisposición a la enfermedad, ya que un pariente representa de dos a tres veces más riesgo.

Kershenobich focalizó los riesgos de la diabetes gestacional y explicó que, aunque esta condición sólo es durante el embarazo, el haberla padecido se convierte en un factor de riesgo para la paciente. Por ello, llamó a que entre las seis y 12 semanas después del parto, las madres realicen un monitoreo de glucosa.

