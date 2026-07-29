Ven mejoras en atención

ISSSTE de Puebla garantiza abasto de medicinas; Martí Batres supervisa unidades

Martí Batres, director del ISSSTE, verifica el alto abasto de medicamentos (95-99%) en unidades de Puebla; supervisa mejoras en equipamiento para derechohabientes

El director general del ISSSTE, Martí Batres, llevó a cabo inspecciones sorpresivas en las farmacias de la región poblana.
El director general del ISSSTE, Martí Batres, llevó a cabo inspecciones sorpresivas en las farmacias de la región poblana. Foto: Especial.
Por:
La Razón Online

Pacientes del ISSSTE en Puebla pueden estar tranquilos: el abasto de medicamentos en dos unidades clave supera el 95 por ciento. Martí Batres, titular del instituto, realizó visitas sorpresa para confirmar la disponibilidad y la calidad del servicio en la región.

Esta verificación, que incluyó el Consultorio de Atención Familiar (CAF) Villa Verde y la Unidad de Medicina Familiar (UMF) de Cholula, reafirma el compromiso con la salud de los derechohabientes poblanos.

En el CAF Villa Verde, que atiende a un promedio de 20 a 35 pacientes diariamente, se constató un 95 por ciento de abasto en las farmacias. Batres compartió en redes sociales: “Estando en Puebla, aproveché para visitar unidades médicas del @ISSSTE_mx. Comenzamos por el Consultorio de Atención Familiar ‘Villa Verde’. Tiene un abasto de 95% en sus claves de medicamentos”.

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Posteriormente, en la UMF de Cholula, la situación es aún más favorable, con un 99.1 por ciento de las claves médicas disponibles. La encargada médica, Elizabeth Suárez Ortega, aseguró que los pacientes adscritos a esta unidad tienen garantizado el surtimiento de sus recetas.

Además del abasto, la UMF Cholula ha visto mejoras significativas gracias al programa federal #LaClínicaEsNuestraISSSTE. Se construyó una sala de espera, se adquirió equipo moderno para la unidad dental y se implementó una sala de Telemedicina.

La cobertura de surtimiento en el Consultorio de Atención Familiar Villa Verde alcanzó el 95% en sus claves de medicamentos.
La cobertura de surtimiento en el Consultorio de Atención Familiar Villa Verde alcanzó el 95% en sus claves de medicamentos. ı Foto: Especial.

Batres destacó estas mejoras: “Me dio gusto ver que ya tienen sala de Telemedicina y que están utilizando los PRONAM para orientar los tratamientos y recetas contra diabetes e hipertensión”, publicó en sus plataformas digitales.

Estas acciones se enmarcan en el "Segundo Piso de la Cuarta Transformación“, impulsado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, buscando fortalecer la infraestructura y los servicios de salud en todo el país.

Para este 2026, la UMF Cholula tiene prevista una inversión de 320 mil pesos mexicanos para reparaciones sanitarias, impermeabilización, reinstalación eléctrica, reemplazo de persianas y la compra de equipo de red fría para medicamentos y de estomatología, lo que subraya la continuidad de estas mejoras.

La unidad de Cholula atiende a derechohabientes de municipios clave como San Pedro Cholula, San Andrés Cholula, Juan C. Bonilla, Coronango, Cuautlancingo, San Jerónimo Tecuanipan y Momoxpan, asegurando que un amplio sector de la población poblana reciba atención médica integral y de calidad.

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JVR

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