Explosión de gas en residencial deja tres heridos y 60 evacuados en Huixquilucan

Una explosión provocada por la acumulación de gas en un departamento del Residencial Los Yaquis, en Huixquilucan, Estado de México, dejó un saldo preliminar de tres personas lesionadas, 60 vecinos evacuados y severos daños materiales en uno de los edificios del conjunto habitacional.

La emergencia movilizó a bomberos, paramédicos y cuerpos de Protección Civil, quienes lograron controlar la situación y rescatar a los afectados.

El accidente ocurrió la noche del martes 14 de julio en un edificio ubicado sobre la avenida Jesús del Monte, esquina con Cerrada de Adolfo López Mateos, en la colonia Jesús del Monte.

De acuerdo con información de Protección Civil municipal, la explosión fue consecuencia de una acumulación de gas al interior de uno de los departamentos del conjunto residencial. La fuerza del estallido ocasionó importantes daños estructurales en el inmueble, donde varios muros colapsaron y parte del departamento quedó completamente expuesto.

💥 Una explosión en una torre del Residencial Los Yaquis, en Huixquilucan, dejó tres personas lesionadas y alrededor de 60 evacuadas.#ExplosiónHuixquilucan #ResidencialLosYaquis pic.twitter.com/Ql5s9JkS5u — Paola Rojas (@PaolaRojas) July 15, 2026

La presidenta municipal de Huixquilucan, Romina Contreras Carrasco, informó que la situación fue controlada de manera oportuna gracias a la rápida intervención de la Coordinación Municipal de Protección Civil, el Cuerpo de Bomberos, la Unidad de Rescate, la Dirección de Gobierno y elementos de Seguridad Pública.

Como medida preventiva, alrededor de 60 personas fueron evacuadas del edificio mientras los equipos de emergencia realizaban labores para descartar riesgos adicionales y garantizar la seguridad de los habitantes del complejo habitacional.

Las autoridades confirmaron que tres personas resultaron lesionadas durante la explosión. Tras ser valoradas y estabilizadas por paramédicos en el lugar, fueron trasladadas en ambulancia a hospitales de la zona para recibir atención médica especializada.

Durante las labores de auxilio, los equipos de emergencia lograron rescatar a estas tres personas y dos perros que quedaron atrapados entre los escombros luego del derrumbe parcial de paredes provocado por la explosión.

Empiezan a difundirse imágenes de la explosión de tranqueras de gas en Av. Jesús del Monte 54, Jesus del Monte límites de Cuajimalpa y Huixquilucan.



Atención @Bomberos_CDMX @delfinagomeza @ClaraBrugadaM @HuixquiGob @ClaudiaScheim @Segobmx (nota en desarrollo) reporte ciudadano. pic.twitter.com/h4AJIwk8ho — @CaballeroMaicol (@CaballeroMaicol) July 15, 2026

Videos captados por vecinos muestran la magnitud del incidente. En las imágenes se observa que el piso donde ocurrió el estallido sufrió daños severos, con muros completamente destruidos y únicamente algunos pilares y marcos permaneciendo en pie. También se aprecia la presencia de bomberos, policías y paramédicos trabajando en el rescate de los afectados.

La Coordinación General de Protección Civil del Estado de México informó que personal estatal se sumó a las labores de apoyo junto con las corporaciones municipales para atender la emergencia.

Hasta el momento, las autoridades mantienen acordonada la zona mientras continúan las inspecciones para evaluar la estabilidad del edificio y determinar las causas precisas de la acumulación de gas que originó la explosión. Asimismo, se realizan trabajos para reducir cualquier riesgo adicional antes de permitir el regreso de los habitantes evacuados.

🚨💥 ¡Terrible EXPLOSIÓN DE TANQUE ESTACIONARIO!



Se registró la explosión de un tanque estacionario de gas en un condominio ubicado sobre Av. Jesús del Monte, en la colonia Jesús del Monte, municipio de #Huixquilucan, Estado de México.



🚒 Equipos de emergencia ya se movilizan… pic.twitter.com/fopJMZVNqS — MonitoresMultimedia (@MonitoresMultim) July 15, 2026

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