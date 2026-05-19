Detienen a dos presuntos integrantes del CJNG tras cinco cateos en Guadalajara

La Fiscalía General de la República (FGR) detuvo a dos presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) durante cateos realizados en cinco domicilios de Guadalajara, Jalisco.

Los inmuebles, ubicados en las colonias Jardines de Santa Isabel, La Esperanza y El Salvador, fueron identificados por su posible relación con actividades ilícitas, derivado de investigaciones por delitos contra la salud y por posibles violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

Durante los operativos, fueron detenidos José “N”, alias “El Chipo” y Jorge “N”, y se aseguraron armas cortas, cartuchos, cargadores, envoltorios con material sintético y sustancias ilícitas.

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La #FGR, en coordinación con el @GabSeguridadMX, detuvo a José “N” y Jorge “N”, posibles integrantes de un grupo delictivo, durante la ejecución de órdenes de cateo en cinco domicilios, ubicados en el estado de #Jalisco, en los que se aseguraron armas, cartuchos, cargadores y… pic.twitter.com/dJ1PFkB5jL — FGR México (@FGRMexico) May 20, 2026

La FGR también decomisó vehículos, teléfonos celulares, documentos, un almacén con alcohol posiblemente adulterado, recipientes de almacenamiento, insumos químicos y maquinaria que, pudo haber sido utilizada para “procesos de llenado y envasado”.

En las operaciones participaron agentes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en coordinación con la Secretaría de Marina.

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cehr