Detienen a dos presuntos integrantes del CJNG tras cinco cateos en Guadalajara

La Fiscalía General de la República (FGR) detuvo a dos presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) durante cateos realizados en cinco domicilios de Guadalajara, Jalisco.
Los inmuebles, ubicados en las colonias Jardines de Santa Isabel, La Esperanza y El Salvador, fueron identificados por su posible relación con actividades ilícitas, derivado de investigaciones por delitos contra la salud y por posibles violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
Durante los operativos, fueron detenidos José “N”, alias “El Chipo” y Jorge “N”, y se aseguraron armas cortas, cartuchos, cargadores, envoltorios con material sintético y sustancias ilícitas.
Resultados del Gana Gato 3011 del 19 de mayo del 2026
La FGR también decomisó vehículos, teléfonos celulares, documentos, un almacén con alcohol posiblemente adulterado, recipientes de almacenamiento, insumos químicos y maquinaria que, pudo haber sido utilizada para “procesos de llenado y envasado”.
En las operaciones participaron agentes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en coordinación con la Secretaría de Marina.
Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.
cehr