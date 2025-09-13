Real Madrid, con un hombre menos, vence a la Real Sociedad y Xabi Alonso sigue invicto en LaLiga

El Real Madrid de Xabi Alonso se mantiene invicto en LaLiga, pues en la casa de la Real Sociedad consiguió su cuarta victoria consecutiva para cosechar un máximo de 12 puntos. Con goles de Kylian Mbappé y Arda Güler los merengues vencieron 2-1 a los de Anoeta.

El Madrid, que jugó con elemento menos desde la expulsión al defensor Dean Huijsen al 32′, soportó los embates finales del cuadro loca, que impulsado por sus aficionados se fue al ataque para intentar la igualada.

KYLIAN MBAPPÉ WHAT A GOAL! 🤯 pic.twitter.com/Jr3S2otxhG — TC (@totalcristiano) September 13, 2025

El crack francés Kylian Mbappé mostró el camino para los merengues, pues al minuto 12 abrió el marcador para conseguir su cuarta diana del torneo, que lo tiene como goleador de la competencia al momento.

Poco antes del medio tiempo el conjunto de la capital encontró la segunda anotación de la noche, luego que el turco Arda Güler pusiera el esférico en las redes, dándole cierta tranquilidad al equipo comandado por Xabi Alonso.

Sin embargo, Mikel Oyarzabal descontó para la Real Sociedad al 56′ vía penalti. El gol, sumado a la expulsión de Dean Huijsen, puso en predicamento al Real Madrid, que en el cierre del juego sufrió ante los constantes ataques de los Txuri-urdin.

