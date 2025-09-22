Especialista retira a Dagoberto Espinoza, tras su espeluznante lesión de ligamento cruzado con el América

Se confirmó el peor escenario para el jugador Dagoberto Espinoza, pues el América informó que tiene una lesión de ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, que de acuerdo con el Doctor Arturo Ochoa, especialista en Medicina del Deporte y Rehabilitación, lo podría hasta retirar del deporte en uno o dos años, mientras que su tiempo promedio de recuperación sería de más de medio año.

En redes sociales, un aficionado de las Águilas compartió una foto del jugador en una silla de ruedas y escribió: “Vas a volver más fuerte Dagoberto Espinoza”, a lo que el doctor respondió: “Obviamente no, evidencia científica, después de este grado de lesión viene el declive del deportista y retiro de deporte profesional de 1-2 años, evidencia científica”.

Obviamente no, evidencia científica después de este grado de lesión viene el declive del deportista y retiro de deporte profesional de 1-2 años evidencia científica https://t.co/5TIKk0y5xY — Drarturoochoa (@drarturoochoa) September 21, 2025

Doctor especialista en Medicina del Deporte explica lesión de Dagoberto Espinoza

Según el especialista en Medicina del Deporte y Rehabilitación, quien ha trabajando con los Tigres de la Liga MX, la lesión de Dagoberto Espinoza lo tendrá mínimo 9 meses lejos de la cancha, si solo se trata del Ligamento Cruzado Anterior, pero “si es la tríada terrible de O’Donoghue no regresa”.

Algunos aficionados del cuadro de Coapa le preguntaron al Doctor Arturo Ochoa por qué otros deportistas que tuvieron la misma lesión sí regresaron a las canchas, a lo que explicó: “Cuando se habla de evidencias científicas significativas se habla del 95 % de los casos, uno o 2 que puedas citar no son importantes”.

Mínimo 9 meses si solo es el LCA SI ES LA TRISDA TERRIBLE, no regresa https://t.co/8ZhfidYn6N — Drarturoochoa (@drarturoochoa) September 21, 2025

Por su parte, el América solo confirmó que se trata de una lesión de ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, no dio más detalles de la afectación, ni el tiempo estimado que se tiene para su recuperación.

“El Club América informa que los exámenes médicos realizados a nuestro jugador Dagoberto Espinoza confirmaron una lesión de ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. El tiempo de recuperación será de acuerdo a su evolución”, anunció el cuadro capitalino en sus redes sociales.

triada terrible de o'donoghue — Drarturoochoa (@drarturoochoa) September 21, 2025

Para el especialista la lesión sí se trata de una tríada terrible de O’Donoghue, con lo que se estaría confirmando el peor escenario para el jugador de 21 años de edad, quien debutó en la Liga MX ante el Atlético de San Luis en 2024.

Espinoza en el actual Torneo Apertura 2025 tiene siete juegos como titular, con 510 minutos disputados, además de un gol, siendo una los constantes en las alineaciones estelares del América.

aar