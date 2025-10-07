LeBron James hace el anunció que todo el mundo esperaba y que marcara el futuro de su carrera; ¡Gracias Rey!

LeBron James por fin dio su gran anuncio y sí sorprendió al mundo como lo prometió, pues el astro de las NBA, quien se rumoraba iba a decir adiós a las duelas, presentó una colaboración una prestigiosa marca de licores, Hennessy, uno de los fabricantes más antiguos y famosos de coñac.

El Rey, quien colgó un video en redes diciendo que haría el anuncio más grande su carrera, sorprendió al dar un mensaje que es todo lo contrario a lo que se pensaba, pues ocupó la atención de los aficionados, preocupados por su posible adiós, para promoción una nueva botella de Hennessy.

James presentó el video completo en sus redes sociales y al estilo de cuando anunció su cambio de Cleveland a Miami, fue que soltó: “Este otoño llevaré mis talentos a Henessey VSOP”, dijo, con una botella para conmemorar que estará en su campaña 23 en la NBA.

Con 40 años de edad y más de dos décadas en la liga, The King es indiscutiblemente uno de los jugadores más grandes que ha visto el deporte, algunos fans y expertos lo colocan por arriba de Michael Jordan como el mejor de todos los tiempos, por su vigencia y estadísticas arrolladoras, aunque tiene récord de 4-6 en Finales de la NBA y Jordan 6-0.

The decision of all decisions. October 7th. 12pm EST. 🫡👑 #TheSecondDecision pic.twitter.com/1uop8sIU25 — LeBron James (@KingJames) October 6, 2025

LeBron James piensa en seguir siendo el mejor de la NBA

El Rey está por afrontar su octava campaña con los Lakers y su temporada 23 en la NBA, un récord de durabilidad en la liga más importante de basquetbol del mundo. De cara al inicio de la campaña, dijo que la edad es un número, restando importancia a sus cuatro décadas.

“Para mí se trata de ser el mejor jugador que puedo ser cada día. Sé que el final es pronto, no doy nada por sentado. Poder seguir haciendo jugadas, ser respetado en pista, es algo que me da mucha satisfacción”, comentó LeBron ante los medios.

“Me encanta jugar, para mí la edad es solo un número, pero es verdad que en la historia de este deporte no ha habido muchos chicos de mi edad capaces de jugar a ese nivel. Quiero inspirar a todos los que pueda. Tienes la edad que sientes. Veo mi edad como el vino que tomo: cuanto más viejo es, mejor sabe. No sé, tal vez es porque duermo bien”, indicó.

aar