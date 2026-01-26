La NBA pospone duelos debido a tormenta invernal

Una imagen de AP en la que se muestra a una persona barriendo la grandes cantidades de nieve, ayer.

LA NBA pospuso dos partidos en Memphis y Milwaukee debido a la tormenta invernal masiva que ha creado condiciones de viaje peligrosas en Estados Unidos.

Los Mavericks de Dallas intentaron volar dos veces a Milwaukee para su partido contra los Bucks el domingo por la noche, pero las condiciones no lo permitieron. Se anunció la decisión de posponer el partido unas horas antes del inicio. Más temprano el domingo, el partido entre los Nuggets de Denver y los Grizzlies de Memphis fue pospuesto unas tres horas antes del inicio.

No se anunciaron las fechas de reprogramación. La liga también cambió los horarios de inicio de dos partidos para hoy: los 76ers de Filadelfia contra los Hornets de Charlotte y los Pacers de Indiana contra los Hawks de Atlanta.

El área de Memphis estaba experimentando una mezcla de nieve, aguanieve y lluvia helada que comenzó a caer temprano el sábado por la mañana y continuó el domingo por la mañana.

El Tip: El sábado pasado, la NBA pospuso un partido entre los Warriors y los Timberwolves para “priorizar la seguridad y protección de la comunidad de Minneapolis”.

Al sur y este de Memphis, la lluvia helada se ha acumulado en las líneas eléctricas y los árboles, causando cortes de energía generalizados y bloqueando carreteras. Las autoridades recomendaron a las personas que se mantengan fuera de las calles ya que la mezcla invernal y las temperaturas frías causaron un nuevo congelamiento.

Los Nuggets dijeron que planeaban volar en algún momento de ayer, dependiendo de las condiciones en el Aeropuerto Internacional de Memphis. Están programados para jugar en casa el martes contra los Pistons de Detroit. Los Grizzlies deben enfrentar a los Rockets en Houston, hoy.

Un partido de la NBA G League programado para entre los Hustle de Memphis y los Kings de Stockton en Southaven, Mississippi, también fue pospuesto y reprogramado para el 19 de febrero.

Al menos dos partidos de baloncesto femenil universitario también fueron pospuestos: Tennessee (17) visitando a Mississippi (18) hoy y la visita de Tulane a Memphis mañana. Las fechas de reprogramación no se anunciaron de inmediato por parte de la liga encargada.