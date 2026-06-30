¡El fin de una era! LeBron James se va de los Lakers después de ocho temporadas en Los Ángeles

LeBron James no regresará con los Lakers de Los Ángeles y planea jugar en otro equipo de la NBA para una vigesimocuarta temporada, con lo que continuará ampliando su récord. King James formó parte de la franquicia de California durante ocho campañas.

Su decisión es quizá la ficha de dominó más grande que caerá durante la ventana de movimientos de jugadores de la temporada baja de la NBA , junto con Giannis Antetokounmpo siendo traspasado por Milwaukee a Miami — una de las antiguas paradas de James.

Lakers le da las gracias a LeBron James por su paso por la franquicia

Los Lakers emitieron un comunicado el martes agradeciendo a James por sus ocho temporadas con el club.

“LeBron James es uno de los mejores atletas de la historia”, dijo Jeanie Buss, parte del grupo propietario de los Lakers. “Siempre estaremos agradecidos por sus ocho años con los Lakers, incluido el título al que nos llevó en 2020 bajo las circunstancias más difíciles imaginables, y los innumerables récords que rompió de morado y oro. Le deseamos lo mejor en el futuro, tanto dentro como fuera de la cancha. Siempre será una parte querida de la familia de los Lakers”.

ESPN, citando al agente de James y director ejecutivo de Klutch Sports, Rich Paul, informó primero sobre los planes de James.

James puede comenzar a hablar oficialmente con nuevos clubes después de las 6 p.m. EDT del martes, cuando se abre el periodo de agencia libre de la liga. No podrá firmar con un nuevo equipo hasta que se levante la moratoria de temporada baja de la liga el 6 de julio.

LeBron James acaba de informarle a #Lakers que continuará su carrera en la #NBA para la temporada 2026-27 en otro equipo. Se habla que llegará a #Warriors Golden State pic.twitter.com/XeBfZjq0Aj — Pablo Viruega (@PabloViruega) June 30, 2026

¿En qué equipo podría jugar LeBron James tras dejar a los Lakers?

Habrá una gran cantidad de opciones disponibles para James en el mercado abierto, incluida Golden State. El veterano ala-pívot de los Warriors, Draymond Green, no ejerció su opción de 27,6 millones de dólares para la próxima temporada a principios de esta semana en gran parte para permitir a su equipo flexibilidad para hacer otros movimientos en la plantilla.

“Personalmente, siempre estoy dispuesto a trabajar con el equipo en lo que sea mejor, especialmente en este punto de mi carrera”, dijo Green en el episodio más reciente de su podcast, que se emitió el martes. “Así que mi decisión de no ejercer la opción fue por algunas razones. Como todos saben, siempre he adoptado el enfoque de trabajar con la organización. He estado en un solo lugar durante 14 años. Es más una familia para mí que cualquier otra cosa”.

Podría ser el movimiento que convenza a James de ir a Golden State — una franquicia a la que enfrentó cuatro veces con Cleveland en las Finales de la NBA. También tiene relaciones cercanas con Green, Stephen Curry y el entrenador de los Warriors, Steve Kerr.

LeBron James pasó ocho temporadas con los Lakers, el período más largo que pasó en una sola etapa con un equipo de la NBA y los llevó al campeonato de la NBA de 2020. Se convirtió en el líder histórico de puntos de la NBA mientras vestía el uniforme de los Lakers y superó una gran cantidad de otros récords mientras estuvo de morado y oro.

EVG