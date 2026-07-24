Atlante vs América: Dónde ver GRATIS y EN VIVO la Jornada 2 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX

Atlante se mide al América en la J2 del AP 2026 de la Liga MX

Luego de su regreso a la Liga MX, el andar del Atlante en el Torneo Apertura 2026 sigue en la Jornada 2, en donde se miden en la cancha del Estadio Azteca al América, reviviendo uno de las rivalidades más añejas, siendo conocido incluso con este sobrenombre.

Antes que el América vs Pumas fuera conocido como el Clásico Capitalino, el duelo que llevaba este mote era justamente el Atlante vs América. Esta rivalidad surgió en la época amateur y eran la contraparte de la sociedad mexicana.

¡Les prometimos volver! Ya estamos en la Ciudad de México, nos vemos el viernes en el @EstadioBanorte.



𝐉𝐔𝐍𝐓𝐎𝐒 𝐓𝐎𝐃𝐎𝐒 𝐀 𝐔𝐍𝐀 𝐒𝐎𝐋𝐀 𝐕𝐎𝐙 🔵🔴



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Los Potros de Hierro desde siempre fueron el “equipo del pueblo”, representante de la clase trabajadora y los barrios populares de la Ciudad de México, mientras que el América, desde que los compró la iniciativa privada, se identificó históricamente con un perfil de mayor poder adquisitivo y mediático.

Como sucederá en el Apertura 2026, en el pasado ambos clubes compartieron la Ciudad de México como sede e incluso escenarios como el Estadio Azteca y el Estadio Ciudad de los Deportes en distintas épocas. Lo que ayudó a la consolidación de la rivalidad.

¿Dónde ver Atlante vs América, Jornada 2 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX?

El partido entre Atlante y América, correspondiente a la Jornada 2 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX, inicia este viernes 24 de julio a las 21:00 horas, tiempo del centro de México y se puede ver por la señal de TV Azteca.

América avanza en la adaptación al nuevo entrenador

De cara al partido, el lateral del América, Dagoberto Espinoza, comentó que la llegada de Guillermo Almada es buena, pues necesitaban un entrenador que se fijara en los jóvenes.

“Probablemente los jóvenes necesitábamos un entrenador que le diera oportunidad a la cantera. Es algo muy importante para el equipo. Nos hemos acoplado bien al profe; nos ayuda mucho a madurar más rápido para afianzarnos en Primera División, algo que no es fácil”, dijo.

El jugador, quien dejó atrás una dura lesión que lo marginó de las canchas por varios meses, dijo que este Torneo Apertura 2026 de la Liga MX representa una nueva oportunidad para los más jóvenes del plantel.

“Respecto al cambio de técnico, en el futbol nunca se sabe; André me dio muchos minutos, pero la llegada del profe Almada representa una nueva oportunidad para todos con una idea de juego diferente”, dijo.

“Es un cambio muy mental y físico. El profe (Almada) trae otra mentalidad: es más físico, más rápido y con mayor intensidad. Es un cambio importante respecto a lo que veníamos haciendo. El salto de fuerzas básicas al primer equipo ya exige una intensidad distinta, pero con el profe es aún mayor. Sabemos lo fundamental que es mantener ese ritmo diario”, agregó.

Sobre su lesión indicó: “Fueron meses difíciles por la lesión, sobre todo por el momento en el que me encontraba, pero mi familia y mis compañeros siempre me apoyaron. Ahora que estoy de regreso me siento muy feliz”.

Para terminar apuntó: “Lo veo como una motivación más porque todos sabemos la exigencia de ahí, cómo es la afición y más porque es nuestra casa. Por más que haya algunos equipos ahí, creo que nosotros somos el equipo y es una motivación estar con nuestra gente. Volver al estadio será muy importante”.

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