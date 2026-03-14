Maluma sorprende a la afición y muestra su apoyo por uno de los cuatro grandes de la Liga MX (VIDEO)

Maluma presume los colores de uno de los cuatro grandes de la Liga MX.

Maluma encendió las redes sociales después de publicar un video donde presume los colores de uno de los cuatro grandes de la Liga MX, pues el cantante colombiano presumió una gorra de las Chivas en su TikTok mientras cantaba y bailaba su canción “Vente Pa’ Ca”.

Cabe recalcar que, en el pasado, Maluma visitó la ciudad de Guadalajara y estuvo en el Estadio AKRON, dejando ver su pasión por el futbol mexicano, pero también afirmando que es un aficionado más del Rebaño Sagrado, pues hasta su playera rojiblanca tiene con su nombre.

Además, en los comentarios del video, algunos fanáticos de Maluma hablaron sobre la gorra que portaba el reguetonero colombiano, pues por su nacionalidad se podría decir que es difícil que conozca a los equipos de la Liga MX.

Chivas es reconocido a nivel mundial

Las Chivas son el equipo que juega con puros mexicanos en la Liga MX y han demostrado ser reconocidos a nivel mundial, tanto por la afición latinoamericana como por los fanáticos alrededor del globo terráqueo.

Además, varios artistas, tanto mexicanos como extranjeros, han demostrado ser fieles aficionados del Rebaño Sagrado, portando la camiseta rojiblanca, como Usain Bolt cuando posó con la remera de las Chivas, pues recibió un regalo por parte de la marca Puma y dejó un mensaje al equipo. “¡Wow! ¿Solo talento local? ¿Y aun así es de los más ganadores? Muy bien, Chivas, sigue así”.

De igual manera, Carmelita Salinas, el ‘Canelo’ Álvarez y Vicente Fernández demostraron ser parte del Rebaño Sagrado ocupando la playera en eventos sociales; es por eso que las Chivas tienen la afición más grande del futbol mexicano.

Chivas sueña con el título del Clausura 2026

Las Chivas iniciaron este Clausura 2026, siendo el segundo torneo de Gabriel Milito al frente del Rebaño Sagrado y, conforme pasan las jornadas, el equipo de Guadalajara demuestra que tiene lo necesario para ser un candidato serio al título.

Hasta la fecha 10 del torneo local, el Rebaño Sagrado tiene 21 unidades, cosecha de siete victorias y dos derrotas, colocándose entre el top 5 de la tabla general. Solo faltan siete jornadas para que se acabe el torneo regular y conocer a los clubes que disputarán la liguilla del futbol mexicano.

Además, en caso de quedar en los primeros puestos de la competencia, tendrán la oportunidad de recibir los partidos de vuelta en su casa, así que deben mantenerse en lo más alto de la tabla para tener esta ventaja.

DCO