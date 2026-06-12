¡Al estilo Joker! Pachuca anuncia el regreso de una de sus máximas estrellas para el Apertura 2026 (VIDEO)

El Pachuca anunció a su primer fichaje para el Apertura 2026. Rodolfo Pizarro regresa al club en el que se formó como futbolista y su retorno fue revelado por los Tuzos con una producción audiovisual con referencias al Joker, interpretado por el reconocido actor estadounidense Joaquin Phoenix.

El exseleccionado nacional se une a la plantilla hidalguense procedente de los Bravos de Ciudad Juárez, club en el que militaba desde el Torneo Apertura 2025. Firmó por los próximos dos años con los de la Bella Airosa con opción a renovar.

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Está de regreso... pic.twitter.com/UoVYXT5MTp — Club de Futbol Pachuca (@Tuzos) June 12, 2026

La alusión a Joker en el anuncio del regreso de Rodrigo Pizarro a Pachuca generó diversas reacciones en las redes sociales, pues fue calificada de original por algunos usuarios, pero otros cuestionaron qué relación hay entre el futbolista y el personaje de Joker, traducido como Guasón.

Regresa el hijo pródigo a Pachuca

Rodolfo Pizarro vuelve al Pachuca una década después de que salió de las filas del club en el que debutó como futbolista profesional en el 2012.

El mediocampista nacido en Tampico, Tamaulipas, se unió a la categoría Sub-17 de los Tuzos, luego de que había formado parte de la Sub-13 y Sub-15 de la Jaiba Brava.

En el Pachuca coincidió con otros jugadores mexicanos importantes en la historia del club, como Hirving Lozano y Erick Gutiérrez.

El único título que Rodolfo Pizarro ganó en su primera etapa con los de la Bella Airosa fue el de la Liga MX en el Clausura 2016, luego de que los Tuzos derrotaron de último segundo al Monterrey en el entonces recién inaugurado Estadio BBVA.

Rodolfo Pizarro, primer refuerzo del Pachuca para el Apertura 2026

Rodolfo Pizarro es la primera alta de un Pachuca que en el Apertura 2026 buscará al menos repetir lo hecho en el Clausura 2026, torneo en el que estuvo cerca de llegar a la final, pero sucumbió en semifinales a manos de Pumas.

En su regreso a tierras hidalguenses, el mediocampista mexicano estará bajo las órdenes de Benjamín Mora, quien fue elegido por la directiva de los Tuzos como el sucesor del argentino Esteban Solari en el banquillo.

EVG