Pachuca sorprende a todos con su nuevo entrenador, experiencia internacional y probado en México

El Pachuca dejó ir a Esteban Solari tras finalizar el Clausura 2026 y contrataron a un técnico mexicano para que tome las riendas de los Tuzos para la siguiente campaña de la Liga MX. La directiva del conjunto hidalguense contrató a Benjamín Mora para la siguiente campaña.

El nuevo estratega del Pachuca tiene experiencia en México con el Atlas y Querétaro, además de dirigir a algunos equipos en Malasia, China y Canadá. Además de que fue asistente en los Cafetaleros de Chiapas, aunque esta será su primera experiencia con un equipo de más prestigio en México.

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Estos son los números de Benjamín Mora en la Liga MX

Benjamín Mora estuvo en México durante dos etapas, una de 2022 a 2023 y la otra durante todo el 2025. Los dos equipos que dirigió el técnico mexicano en su paso por la Liga MX fue el Querétaro y el Atlas.

El estratega azteca estuvo durante un año con los Zorros y dirigió 41 compromisos, logrando 13 victorias, 14 empates y 14 descalabros. Este fue el primer equipo en el que estuvo Benjamín Galindo, pero después se fue a Canadá para seguir con su carrera.

Con los Gallos Blancos dirigió 34 compromisos en los que consiguió 11 victorias, cuatro empates y 19 derrotas. Este fue el equipo en el que menos tiempo duró Benjamín Galindo, pero en el que realizó su regreso a la Liga MX.

DCO