Pachuca sorprende a todos con su nuevo entrenador, experiencia internacional y probado en México

El Pachuca dejó ir a Esteban Solari tras finalizar el Clausura 2026 y contrataron a un técnico mexicano para que tome las riendas de los Tuzos para la siguiente campaña de la Liga MX. La directiva del conjunto hidalguense contrató a Benjamín Mora para la siguiente campaña.
El nuevo estratega del Pachuca tiene experiencia en México con el Atlas y Querétaro, además de dirigir a algunos equipos en Malasia, China y Canadá. Además de que fue asistente en los Cafetaleros de Chiapas, aunque esta será su primera experiencia con un equipo de más prestigio en México.
Estos son los números de Benjamín Mora en la Liga MX
Benjamín Mora estuvo en México durante dos etapas, una de 2022 a 2023 y la otra durante todo el 2025. Los dos equipos que dirigió el técnico mexicano en su paso por la Liga MX fue el Querétaro y el Atlas.
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El estratega azteca estuvo durante un año con los Zorros y dirigió 41 compromisos, logrando 13 victorias, 14 empates y 14 descalabros. Este fue el primer equipo en el que estuvo Benjamín Galindo, pero después se fue a Canadá para seguir con su carrera.
Con los Gallos Blancos dirigió 34 compromisos en los que consiguió 11 victorias, cuatro empates y 19 derrotas. Este fue el equipo en el que menos tiempo duró Benjamín Galindo, pero en el que realizó su regreso a la Liga MX.
DCO