¿Canelo canceló su pelea en Arabia Saudita por conflicto en Medio Oriente? Esto se sabe AL MOMENTO

La próxima pelea del Canelo Álvarez está programada para realizarse en Arabia Saudita.

En las últimas horas surgió el rumor de que el mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez cancelaría su pelea de box de septiembre en Arabia Saudita, esto debido al conflicto que desde hace algunas semanas se vive en Medio Oriente. Sin embargo, no hay algo confirmado al respecto.

Cuestionado acerca de esta situación, Eddy Reynoso, entrenador del tapatío, aseguró que por el momento no se analiza un cambio de sede para el evento “México contra el mundo”.

“No, ahorita todavía no se ha hablado de cambiar de sede. Tenemos la fecha firme para septiembre como había anunciado ‘Canelo’, que va a ser “México contra el mundo”, aseguró Eddy Reynoso en entrevista para Pregunta Directa.

Eddy Reynoso asegura que pelea función del Canelo contará con grandes boxeadores

Al margen de la situación conflictiva en Medio Oriente, Eddy Reynoso dejó en claro que se está armando un buena cartelera para el evento “México contra el mundo”, el cual ha generado expectativas entre los aficionados.

“Se está confeccionando una buena función y vamos a ver qué peleadores mexicanos pueden pelear”, resaltó el entrenador del ‘Canelo’ Álvarez.

Eddy Reynoso confirmó así la celebración en septiembre del evento “México contra el mundo”, en el que el tapatío tendrá su primera pelea de box en el 2026. Hasta el momento, Arabia Saudita sigue siendo la sede, pero un cambio de la misma dependería de cómo se desarrollen las cosas en Medio Oriente.

¿Cuánto tiempo tiene sin pelear el ‘Canelo’ Álvarez?

Saúl ‘Canelo’ Álvarez no se sube al ring desde hace seis meses. El combate más reciente del jalisciense se celebró el 13 de septiembre del 2025.

Aquel día, el ‘Canelo’ Álvarez fue vencido por decisión unánime por el estadounidense Terence Crawford en una pelea que tuvo como sede el Allegiant Stadium de Las Vegas, Nevada.

Poco después de esa pelea, el boxeador mexicano se sometió a una cirugía en el codo, motivo por el cual no programó una pelea para mayo del 2026.

Es la primera vez en muchos años que el ‘Canelo’ Álvarez no tendrá un combate el primer fin de semana de mayo, por lo que los aficionados deberán esperar hasta septiembre, cuando después de un año vuelva al ring.

EVG