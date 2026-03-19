¿Cuándo y dónde ver a Isaac del Toro en Milán-San Remo?

Sigue la acción de la temporada 2026 del World Tour del ciclismo y es momento de disputar el primer Monumento del año. Este 21 de marzo se realiza Milán-San Remo, la clásica más larga del calendario y una de las paradas más exigentes para los competidores y por supuesto que se contará con la presencia de Isaac del Toro.

La Milano-San Remo es una carrera de un día, que va desde la capital de Lombardía, Milán, hasta San Remo, de ahí su nombre. Se celebra el tercer sábado de marzo, después de finalizar la Tirreno-Adriático, que este año ganó el Torito.

Ready for La Classicissima di Primavera 🇮🇹👀



This Saturday, we take on @Milano_Sanremo, the first Monument of the season!



The Cipressa and the Poggio await our group of seven 🧨



🇸🇮 @TamauPogi

🇨🇭 Jan Christen

🇲🇽 @ISAACDELTOROx1

🇦🇹 @gro_felix

🇺🇸 @BrandonMcNult

🇸🇮 Domen… pic.twitter.com/IkcYWvMiB1 — @UAE-TeamEmirates (@TeamEmiratesUAE) March 17, 2026

“Listos para La Classicissima di Primavera. Este sábado, nos enfrentamos a Milano-San Remo, ¡el primer Monumento de la temporada! La Cipressa y el Poggio esperan a nuestro grupo de siete”, dijo el equipo UAE-Team Emirates, del cual forma parte el ciclista nacido en Ensenada, Baja California.

Issac del Toro está en la alineación del UAE-Team, junto a Tadej Pogačar, Jan Christen, Felix Großschartner, Brandon McNulty, Domen Novak y Florian Vermeersch.

¿Dónde ver a Isaac del Toro en Milán-San Remo?

La carrera Milán-San Remo se realiza este sábado 21 de marzo a las 2:50 horas, tiempo del centro de México. Es la primera carrera clásica de la temporada y es el inicio de los Monumentos, como se le llama a las carreras de un día en el ciclismo internacional. Podrás ver a Isaac del Toro por la señal de ESPN y Disney Plus.

Isaac del Toro llega como ganador de la Tirreno-Adriática

Isaac del Toro amarró el título de la Tirreno-Adriático después de un gran desenlace en la etapa 6, mismo que le permitió llegar como líder y con el destino en sus manos en la séptima y última vuelta de la carrera, en la que tuvo como sus principales contendientes al italiano Giulio Pellizzari (BORA) y al estadounidense Matteo Jorgenson (Visma).

Incluso aunque se proclamó campeón de la Tirreno-Adriático, pues aseguró que su nivel puede ser mejor del que mostró en esta competencia desarrollada en Italia.

“Hay muchas cosas que puedo mejorar. No estuve exactamente al nivel que quería”, comentó el de Ensenada, Baja California, a Cycling Pro Net después de su coronación en la denominada Carrera de los dos mares.

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