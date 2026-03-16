Hay cosas por mejorar: Isaac del Toro

DESPUÉS DE UNA ETAPA de 142 kilómetros que fue prácticamente de mero trámite y cuya meta cruzó con gran tranquilidad, el mexicano, Isaac del Toro se adjudicó la Tirreno-Adriático 2026 para alcanzar una victoria más en su trayectoria como profesional.

Isaac del Toro conquistó su segundo título en carrera por etapas luego del UAE Tour, que también fue de siete segmentos. Necesitó apenas ganar una etapa, la sexta, de 188 kilómetros, para quedarse con esta rodada en la que compitió como líder del UAE Emirates y estuvo siempre bien arropado por sus gregarios, con quienes cruzó la meta.

“Hay muchas cosas que puedo mejorar. No estuve exactamente al nivel que quería. Me quedo tranquilo porque demuestro que trabajamos en la dirección correcta, pero creo que aún hay muchas cosas por mejorar. No estuve exactamente al nivel que quería, así que ahora quiero recuperar y volver a trabajar”, declaró el mexicano a Cycling Pro Net.

El Tip: Isaac del Toro fue el primer ciclista mexicano en la historia en ser líder en el Giro de Italia. El año pasado finalizó en el segundo sitio.

El azteca ya había asegurado el primer lugar en el podio en la General desde el sábado y en el recorrido de ayer sólo tenía que cuidar su ventaja y terminar el trayecto.

Tuvo algunos contratiempos, sobre todo en el tramo llano que presentaba un circuito de casi 15 kilómetros al que se le tenía que dar cinco vueltas, con una complicada chicana, antes de que sus coequiperos lo volvieran a escoltar y entonces cuidarlo para mantener su posición, mientras que los de Alpecin, Bisma, Lidl y otras formaciones hacían el desgaste.

“Creo que estuve bastante decente toda la semana, y estoy muy orgulloso de alcanzar este tipo de consistencia”, resaltó.

A falta de 92 kilómetros, el pelotón encabezado por Mathieu Van der Poel y Del Toro cazaron a los tres fugados tempranos de la jornada y después el neerlandés y el mexicano cruzaron en ese orden la meta intermedia de bonificación de montaña en Ripatransone.

La siguiente competencia de Isaac del Toro es la Milano-San Remo el próximo sábado, rodada de un día de 298 kilómetros, en la que el año pasado terminó en el lugar 13.

Tendrá tres participaciones antes de disputar el Tour de France, una en Italia, otra en España y la última en Francia, para ya estar dentro del país en Europa occidental antes de la primera etapa del gran torneo.

El ciclista mexicano ya conoce lo que es competir en Italia, pues el año pasado estuvo en el Giro de Italia y Milano-Turín; en la primera quedó en el segundo puesto y en la segunda, en el primer lugar.